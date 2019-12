"Senátoři ústavní stížnost připraví, pracují na tom senátoři Lumír Kantor a Šárka Jelínková, necháme to spolupodepsat senátory dalších klubů, kdo bude mít zájem," uvedl Výborný.

To, že vláda hodila cca 70000 rodin přes palubu a upřela jim spravedlivé navýšení rodičovského příspěvku považujeme za diskriminační. Proto se senátoři @kducsl spolu s dalšími obrátí na Ústavní soud. #takepecujeme #spravedlnost — Marek Výborný (@MarekVyborny) December 18, 2019

Advokát iniciativy #TAKÉPEČUJEME Zdeněk Joukl v úterý odkazoval na právní rozbor, podle kterého je novela protiústavní, protože nezajišťuje rovnost v právech. Zákonodárci podle něj rozhodli jen podle finanční náročnosti bez hlubšího důvodu a legitimního cíle. "Lze dovozovat, že šlo o pouhou libovůli (zákonodárce). Bylo to nejjednodušší řešení, které zvolil, aniž se zabýval dopady řešení z hlediska rovnosti práv. Z hlediska jeho cíle se přitom jistě daly zvolit přístupy jiné," stojí v analýze. Rozbor uzavírá, že zákon je v rozporu s principem rovnosti ve vztahu k sociálnímu právu na pomoc od státu v rodičovství.

Rodičovská by se měla v lednu zvýšit o 80.000 korun asi 280.000 rodičů dětí do čtyř let, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle iniciativy a podle některých opozičních politiků na přidání nedosáhne 70.000 rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220.000 korun vyčerpaly. Úřad práce zaznamenal v posledních týdnech zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení čerpání. Opoziční ODS už avizovala, že připraví novelu, která stav napraví.

Novelu prosadila vládní koalice hlasy ANO, ČSSD a KSČM. Podle Senátu, který materiál poslancům vrátil, by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří nynější příspěvek už vyčerpali. ČSSD v pondělí uvedla, že by chtěla přesvědčit ANO pro podporu senátní verze, u koaličního partnera ale neuspěla. Podle iniciativy #TAKÉPEČUJEME vládní návrh diskriminuje zhruba pětinu rodičů s dětmi do čtyř let, které považuje za oprávněné příjemce peněz. Iniciativa zmiňuje počet 70.000.

Podle údajů statistického úřadu se v Česku v posledních letech ročně rodí kolem 114.000 dětí. V zemi by tak mohlo dohromady žít zhruba 450.000 chlapců a děvčat do čtyř let. V lednu letošního roku úřad práce vyplatil 279.900 rodičovských příspěvků, loni v lednu jich bylo 280.000. Teď v říjnu úředníci poslali 287.100 rodičovských. Zatímco loni v září měsíční příspěvek do 6000 korun pobíralo podle údajů úřadu práce asi 70.600 matek či otců, letos v září téměř 83.500. Meziročně se jejich počet zvedl téměř o pětinu. Od srpna do září se zvýšil o víc než 2000.