ROZHOVOR: Europoslanec Zdechovský vedl misi v Bulharsku. Nebudeme tolerovat tamní zneužívání evropských peněz, tvrdí

Před týdnem jste se vrátil z mise v Bulharsku, kde jste vedl parlamentní delegaci Evropského parlamentu. Co bylo jejím posláním?

Cílem byla kontrola mechanismů pro vyplácení evropských peněz. Během třídenní mise jsme navštívili několik ministerstev, setkali jsme se s premiérem, prošli jsme velké množství dokumentů. Mluvili jsme s občanskými aktivisty i investigativními novináři, jak oni vnímají situaci v zemi. Udělali jsme si kompletní obrázek o tom, jak to v zemi funguje a jak funguje dotační politika.

Cesta vyslala jasný vzkaz, že situaci sledujeme a nebudeme tolerovat zneužívání evropských financí a korupci v zemi. Jsou to peníze evropských daňových poplatníků, a pokud chcete i v budoucnu čerpat dotace a zlepšovat životní úroveň v Bulharsku, musíte dodržovat pravidla, která dodržují ostatní členské země.

Proč bylo nutné navštívit zrovna Bulharsko?

Dostali jsme spoustu podnětů, který poukazovaly na to, že se s evropskými prostředky nenakládá správně. Když Bulharsko vstoupilo do Evropské unie, vycítil tamní organizovaný zločin, že je to pro něj příležitost vysávat evropské finance. Docházelo k masivnímu zneužívání dotací a korupci. Peníze jednoduše nekončily u lidí, u kterých končit měly. Od té doby se řada věcí zlepšila, ale ve srovnání se západními zeměmi je nutné pokračovat ve změnách.

Dopadla mise podle Vás dobře?

Z mého pohledu ano. Ochota bavit se s europoslanci z kontrolní skupiny byla velká. Bulharské úřady chtěly ukázat, že pracují na změnách, na zlepšení mechanismů v oblasti přidělování s kontroly dotací. Zaznamenali jsme ale několik oblastí, na které se musí v Bulharsku zaměřit.

Které to jsou?

Bulharské soudnictví stejně jako státní zastupitelství musí implementovat skutečné změny, pokud chce země zlepšit vyšetřování zneužívání evropských fondů a korupce. Zároveň jsme vyzvali k větší transparentnosti a také ke zjednodušení správy projektů financovaných Evropskou unií.

Je také potřeba vytvořit jednotnou přímou metodiku pro řízení projektů a také pro reportování. V neposlední řadě je potřeba rozsáhlejší dialog a hlubší spolupráce mezi národními institucemi, které jsou do procesu rozdělování evropských peněz zapojeny.

Co by podle Vás mohlo zajistit lepší využití evropských peněz?

Už jsem to víceméně zodpověděl v předchozí otázce. Transparentnost při udělování dotací a zjednodušení správy projektů. A pak samozřejmě vyšetřování podvodů s unijními financemi, aby lidé viděli, že se nic nezametá pod koberec, ale že každý, kdo se takového podvodu dopustí, bude právem potrestán.