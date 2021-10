ROZHOVOR: V kampani jsme nic nepodcenili, na mítincích jsem se přesvědčil, že lidé chtějí změnu. Jsme optimisté, říká Baxa.

Pane místopředsedo, co říkáte dosavadním průběžným výsledkům? Jaká jsou vaše očekávání?

V rámci koalice Spolu jsme optimističtí, máme za sebou kampaň, v níž jsme se setkávali s lidmi. Na celém území celé České republiky jsme slyšeli, že lidé chtějí změnu, je zapotřebí zastavit další působení Babišovy vlády, stopnout Babišovu drahotu. A na mítincích jsem se přesvědčil, že nejsme jediní, kdo žádají změnu. Proto jsme optimisté a věříme v dobrý výsledek.

Nechci se vás nikterak dotknout, ale průběžné výsledky koalici Spolu zatím k velkému optimismu neopravňují. Vždyť na vašeho největšího rivala hnutí ANO ztrácíte kolem sedmi procent? (Rozhovor probíhal krátce po 15. hodině – pozn. red). Říkáte si nyní, že současný stav je naprosto předčasný, anebo už začínáte mít určité obavy?

Kampaní i volebních štábů jsem už zažil mnoho, a tak vím, že počáteční predikce zdaleka neodpovídají konečným finálním výsledkům. Jak říkám, jsme optimističtí. Znovu opakuji, že jsme na vlastní oči při mítincích viděli, jak lidé prahnou po změně a s nynější vládní garniturou jsou znepokojeni.

Vaše naděje, že uspějete, spočívá v tom, že situaci otočí sečtení větších měst, anebo co výsledky ovlivní? Proč si myslíte, že hnutí Ano má tolik procent?

Podívejte se, výsledky jsou opravdu jen částečné, je sečten malý počet hlasů z celé republiky. Nyní tedy opravdu nemá cenu se vyjadřovat k hnutí ANO a řešit, kolik procent má. Vyčkejme, až sčítání pokročí. Volání po změně je ale velmi silné. Situace v České republice po mnoha letech vlády Andreje Babiše a různých politických stran, není dobrá a je nutné atmosféru ve společnosti změnit. A provést ji musejí právě představitelé koalice Spolu.

Byť neustále říkáte, že jakékoli hodnocení je nyní ještě předčasné, nevyčítáte si, že jste jako koalice Spolu více nenavštívili malé obce, vesničky jako Andrej Babiš, který se opravdu dostal i do těch nejzapadlejších koutů země?

Nesouhlasím s vámi, protože i my jsme vyjeli do těch nejmenších vesniček a nic jsme nepodcenili. Například u nás v Plzeňském kraji jsem velmi dbal na to, abychom oslovovali lidi v malinkých obcí. A navíc lídři koalice Spolu Petr Fiala, Markéta Adamová Pekarová i Marian Jurečka projeli republiku křížem krážem. Opravdu jsme tedy nic nepodcenili. A jsem přesvědčený, že naše aktivita i úsilí zanechaly na občanech stopy a ve volbách nás podpořili.

Už před volbami bylo jasné, že nezáleží jen na výsledku koalice Spolu. Dosavadní výsledky naznačují, že by pětiprocentní hranici mohla překonat ČSSD Přísaha i komunisté, což by znamenalo, že byste s PirStan nemuseli složit většinovou vládní koalici. Domníváte se, že i tady ještě může nastat zvrat a jmenované subjekty se nemusejí do Poslanecké sněmovny dostat?

Výsledky jsou opravdu průběžné a je stále málo sečtených hlasů, nevíme, jaká je situace ve velkých městech. Jak jsem už zmínil, my jsme republiku procestovali a na mítincích jsem skutečně vypozoroval, že lidé chtějí změnu. Kdybych se o tom osobně nepřesvědčil, pak bych takovou rérotiku neužíval. Věřím, že se odhodlání lidí ve volebních výsledcích odrazí a my i s druhou koalicí uspějeme.