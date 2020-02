Rozkrádačka u krajských silničářů? Jermanová se proti podezření ohradila

Poukázala na to, že hospodaření cestářů v minulosti prověřoval podrobný audit, který žádná závažná pochybení neprokázal. Organizace má navíc svůj interní audit, pětkrát do roka ji kontroluje auditní oddělení krajského úřadu a dohlíží na ni i Státní fond dopravní infrastruktury či antimonopolní úřad. "Podle všech kontrol nenasvědčuje nic tomu, že by došlo k rozkrádání v krajské správě a údržbě silnic," uvedla hejtmanka.

Krajští silničáři se dostali do centra pozornosti předminulý týden kvůli zásahu protikorupční centrály v jejich kancelářích v Praze a Říčanech. Policie zajistila některé dokumenty důležité pro trestní řízení. Jakých zakázek se vyšetřování týká, není známo. Hejtmanka dnes uvedla, že k vyšetřování nemůže říct více, protože jde o aktivní kauzu a je vázána mlčenlivostí.

Na možné nehospodárné chování silničářů dlouhodobě upozorňuje zastupitel za ODS Michael Pánek, který v minulosti kvůli podezřením podal trestní oznámení. Radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) i Pokorná Jermanová jeho obvinění opakovaně odmítají. Vedení kraje naopak v minulosti podalo trestní oznámení na Pánka.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také nedávno potrestal krajské silničáře pokutou 300.000 korun kvůli rozdělení veřejné zakázky na obnovu vodorovného dopravního značení. Správa a údržba silnic s verdiktem nesouhlasí a chce se správní žalobou domáhat zrušení tohoto rozhodnutí.