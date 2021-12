Rozpočtové provizorium bude podle Stanjury nejdéle do března

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by se rozpočtové provizorium protáhlo déle než do konce března. Vláda je podle něj schopná připravit přepracovaný návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února. Vyplývá to ze Stanjurova vyjádření pro novináře po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.