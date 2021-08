Schillerová: Babiš o odposleších a BIS mluvil vždy pouze se Zemanem

Schillerová novinářům řekla, že o Zemanových obviněních ministři nemluvili přímo na jednání vlády. "Zaznělo to na části přípravné, kde seděli ministři za hnutí ANO. Pan premiér nás informoval, že pokud na to téma někdy s prezidentem mluvil, ale neprobírali jsme konkrétně to téma, tak nikdy u toho nebyl přítomen nikdo jiný než oni dva," uvedla ministryně financí. Kabinet podle ní věc neřešil, protože na ni nemá vliv a je to mimo její kompetenci.

Zeman v neděli Blesku řekl, že se před několika lety dozvěděl od vysokého důstojníka BIS o odposleších v jeho nejbližším okolí. Protože sám nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle Zemana odposlechy i jeho. "Tak jsem o tom informoval pana premiéra. Posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl.

Babiš v neděli ČTK sdělil, že on ani vláda nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů. Nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává, a zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal o to, koho se odposlechy týkají. Zeman na to ještě ještě v rozhovoru Blesku zareagoval zopakováním slov, že Babiš za přítomnosti kancléře uvedl, že odposlechy zastavil.

Záležitostí se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní komise pro kontrolu BIS. Podle předsedy komise Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) se zúčastní i pověřený ředitel BIS Michal Koudelka. Předpokládá, že poslancům může Koudelka na uzavřeném jednání říct víc, než může říct do médií. BIS ve svých vyjádřeních odmítá konkrétní Zemanovy výroky komentovat, trvá však na tom, že vždy postupuje podle zákona.