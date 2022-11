Senát schválil novelu, která obchodníkům ztíží uvádění falešných slev

U zlevněného zboží budou obchodníci muset podle předlohy nově uvádět, za jakou nejnižší cenu před prvním uplatněním akce produkt nabízeli v období ne kratším než 30 dnů. Pokud zboží nabízeli kratší dobu, budou uvádět nejnižší cenu za uplynulou dobu. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše slevy. Opatření se ale nebude vztahovat například na věrnostní programy nebo na reklamy, kde se obchodníci chlubí obecně nízkými cenami. Nebude se vztahovat ale ani na potraviny a další zboží, které rychle podléhá zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že novela výrazně zvýší ochranu spotřebitele. Naopak nezařazená senátorka Daniela Kovářová legislativu k ochraně spotřebitelů jako celek zpochybňovala. Předpisy podle ní nikoho neochrání před emocionálním okouzlením a takzvaní šmejdi budou existovat vždy, jen si najdou jinou cestu. "Jediná věc, která pomůže, je zvýšení konkurenčního prostředí," míní.

Spotřebitel, který by byl poškozen nekalou praktikou prodejce, dostane vedle nároků plynoucích z občanského zákoníku také právo na odstoupení od smlouvy do 90 dnů. Navíc bude moci požadovat přiměřené snížení ceny. Od smlouvy ale nebude moci odstoupit, pokud prodávající prokáže, že je to vzhledem k závažnosti nekalé praktiky nepřiměřené.

Změní se rovněž uzavírání smluv ústně po telefonu. Prodávající ji bude muset podle novely zaslat v textové podobě, platná bude až ve chvíli, kdy ji spotřebitel podepíše nebo odešle svůj souhlas s ní v elektronické podobě.

V případě recenzí budou prodejci povinni zajistit pro spotřebitele jasnou informaci, že výrobek hodnotili lidé, kteří jej skutečně zakoupili nebo ho užili. Zveřejňování falešných recenzí bude podle novely nekalou obchodní praktikou stejně jako tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno také jednání, kdy poskytovatel on-line tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní. Sněmovna do vládní novely vložila úpravu regulace nevyžádaných obchodních sdělení, která se bude týkat jen komunikace iniciované podnikatelem.