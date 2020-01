Sjezd Pirátů. Obhájí Bartoš svůj post? Stranu chce dostat do vlády

V minulých krajských volbách Piráti získali devět krajských zastupitelů. "Já si myslím, že bychom to v těch krajských volbách měli zdesetinásobit, to znamená mířit k hranici 100 krajských zastupitelů," řekl Ivan Bartoš.

Podle něj Česká pirátská strana musí posílit ve třech krajích, kde už zastupitele má, a zároveň získat zastupitele i ve všech dalších regionech. "My teď vedeme tři největší města v České republice - Ostravu, Brno a Prahu - tam se soustředíme na ty zásadní otázky transparentnosti, ale řešíme školství, bydlení, dopravu, ekologii. Toto know-how musíme v následujícím roce a po volbách přenést i na jednotlivé krajské posádky na úrovni krajů a na politiku v nich," řekl Bartoš.

Právě dnes budeme v Ostravě volit nové předsednictvo. Mám za sebou kandidátskou řeč na post předsedy Pirátů. Kompetence, pokora, odvaha! To jsou pro @PiratskaStrana již deset let zcela zásadní hodnoty, na základě a díky kterým děláme skutečně otevřenenou a odpovědnou. #CF2020 pic.twitter.com/31zsilBCqS — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 11, 2020

Za jasný cíl nového předsednictva považuje dostat Pirátskou stranu do vlády po sněmovních volbách, které by se měly konat příští rok na podzim. "My v těch volbách chceme uspět a v souladu se schválenou strategií být ve vládě, v budoucí vládě této země. Je to jasný cíl podílet se na exekutivě," řekl Bartoš.

V projevu rovněž zdůraznil nutnost pokračovat ve Sněmovně v roli konstruktivní opozice, ale poukazoval i na potřebu zaměřit se na zvyšování kompetencí členů strany. "Pirátská strana roste a s ní musí růst i osobnosti našich stávajících i budoucích politiků a zároveň schopnosti udržet si v Pirátech tu dobrou a přátelskou tvůrčí atmosféru. Chtěl bych tento bod nejvíce akcentovat, protože je naším cílem mít kvalitní a kompetentní pirátské kandidáty na všech úrovních české politiky a já se o to budu maximálně snažit," doplnil Bartoš.

Piráti si dnes zvolí na jednání celostátního fóra v Ostravě nové vedení. Předsednickou funkci obhajuje právě Bartoš, kromě něj kandidují místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík. Bartoš byl předsedou strany mezi říjnem 2009 a červnem 2013, následně krátce mezi zářím 2013 a červnem 2014 a poté od dubna 2016.