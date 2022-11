Sněmovna schválila změny v důchodech u záchranářů a prominentů minulého režimu

Poslanci navíc svými úpravami snížili penze vybraným prominentům bývalého komunistickému režimu a rozšířili nárok na příspěvek 500 korun k důchodu za vychované dítě. Návrh nyní dostanou k posouzení senátoři.

Takzvané výchovné bude stát vyplácet od ledna. Příspěvek za vychované dítě by měli od příštího roku dostávat podle schválené úpravy skupiny poslanců v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku pro potřebnou dobu pojištění. Nynější stav pokládají předkladatelé za nespravedlivý a nerovný. Další návrh skupiny poslanců kolem Kaňkovského zamezí krácení takzvaného výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Naopak snížení důchodů by se mělo týkat podle předkladatelů úpravy kolem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) tří tisícovek někdejších komunistických funkcionářů. Krácení by mělo podle nich "hrát symbolickou roli". Penze by podle podkladů neklesly pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Předčasné penze pro záchranáře přijali zákonodárci už v minulém volebním období s účinností od příštího ledna. Ustanovení ale obsahuje chyby a nelze je využít. Vládní předloha má stav napravit. Dřívější penzi bez krácení částky nyní mají jen horníci z hlubinných dolů.

Nárok na dřívější penzi bez jejího krácení budou mít podle novely členové výjezdových skupin a operátoři středisek zdravotnické záchranné služby a také záchranáři horské služby. Jde o zhruba 6500 pracovníků. Vláda to zdůvodňuje tím, že jsou vystaveni skoro stále stresu a část z nich i fyzické zátěži. Po odpracování 4400 směn, tedy zhruba 20 let, by tito pracovníci mohli podle návrhu chodit na odpočinek o dva a půl roku dříve. Za každých dalších 74 směn by přibyl ještě měsíc až do hraničních pěti let. Plný nárok by tak vznikl po zhruba 30 letech práce.

Sněmovna stanovila nad rámec vládního návrhu délku záchranářské směny pro výpočet nároku na předčasný důchod na osm hodin. Délka směn totiž nebyla u jednotlivých záchranných služeb stejná, mohla trvat podle zdůvodnění úpravy 12 hodin i 7,5 hodiny. Poslanci ANO neprosadili pozměňovací návrh, aby nárok na odchod do důchodu o pět let dříve vznikl záchranářům už po zhruba 25 letech práce. Poukazovali na to, že podle úpravy schválené v minulém volebním období by to bylo možné po 20 letech. Svůj návrh označovali za kompromis.

Zaměstnavatelům by se u záchranářů s právem na předčasný důchod podle vládní novely zvedla do roku 2026 postupně sazba důchodových odvodů z nynějších 21,5 procenta na 26,5 procenta. Příští rok by odváděli 23,5 procenta.

Sněmovna nakonec nehlasovala o Jurečkově úpravě, která by změnila organizační strukturu České správy sociálního zabezpečení z okresů na oblasti. Ministr ji stáhl, protože vyvolala spory.

Prominentům minulého režimu zřejmě klesnou starobní penze

Prominentům bývalého komunistického režimu zřejmě klesnou starobní penze. Snížení bude činit 300 korun procentní výměry důchodu za každý i započatý rok výkonu některé z funkcí vymezených zákonem a dotkne se tří tisícovek lidí. Krácení penzí někdejších komunistických exponentů v bývalém Československu dnes schválila Sněmovna v novele, která upravuje zejména předčasné důchody bez sankce pro záchranáře. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Méně peněz by okruh bývalých komunistických funkcionářů dostával podle schváleného pozměňovacího návrhu skupiny koaličních poslanců v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) od března 2024. Krácení by mělo podle předkladatelů "hrát symbolickou roli", cílem podle nich není znatelný propad životní úrovně. Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) už dříve uvedl, že snížená penze by neměla klesnout pod nynější průměrný důchod. Sociální správa vyplácela v září seniorům a seniorkám v průměru 18.033 korun.

"Výsledný stav by měl představovat morální satisfakci pro velké množství osob, které byly komunistickým režimem perzekvovány," stojí v důvodové zprávě schváleného pozměňovacího návrhu. Návrh podle autorů nejde cestou "odejmutí nezasloužených výhod", ale cestou přiměřené sankce za to, že dotyční lidé v minulosti vykonávali činnosti, které významně podporovaly tehdejší režim.

Za populistické označila snížení důchodů komunistických exponentů poslankyně opozičního hnutí ANO Berenika Peštová, která zároveň zdůraznila, že neobhajuje komunismus ani komunisty. K takovému kroku se podle ní mělo přistoupit hned po pádu socialismu, protože nyní jde o lidi, kterým je přes 90 let. Peštová uváděla příklad někdejšího okresního tajemníka, který nyní podle ní pobírá penzi 19.500 korun i s vdoveckým důchodem, a zajímala se o Jurečkovu motivaci podání návrhu. Ministr reagoval, že úpravu řádně odůvodnil ve druhém čtení předlohy a zdůvodnění je k dispozici i v písemné formě.

Snížení se bude podle úpravy týkat například členů nebo kandidátů ústředního výboru komunistické strany, předsedů tehdejšího Parlamentu i národních výborů, generálních a hlavních vojenských prokurátorů, vybraných vojáků a policistů ve vysokých hodnostech a členů Hlavního štábu Lidových milicí. Výjimku budou mít mimo jiné lidé, kteří byli později rehabilitováni. Seznam prominentů vypracuje Ústav pro studium totalitních režimů.

Důchod komunistických funkcionářů by po snížení podle podkladů neklesl pod částku, do níž se naopak dorovnává důchod účastníkům odboje a odporu proti komunismu. "U osob, jejichž procentní výměra důchodu této hranice k rozhodnému datu ani nedosahuje, se krácení provádět nebude," uvádí zdůvodnění.

Snížení důchodů exponentům komunistického režimu v bývalém Československu prosazoval Jurečka už loni v minulém volebním období, byť v jiném znění. Návrh předložil jako úpravu k vládní předloze, která přidávala důchodcům 300 korun nad zákonnou valorizaci. Sněmovna o něm tehdy z formálních důvodů nehlasovala.