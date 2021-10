Sněmovna schválila zmrazení platů vrcholných politiků na pět let

Vládní platovou novelu nyní posoudí Senát. Pokud by nebyla přijata, odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o šest procent.

Poslanci kývli na zmrazení platů vrcholných politiků krátce před sněmovními volbami. Senátoři posoudí předlohu až po uplynutí nynějšího volebního období. Pokud by ji vrátili do Sněmovny k novému projednání, už by o ní neměl kdo rozhodnout a novela by takzvaně spadla pod stůl.

"Pokud bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší, a to by bylo v současné situaci skutečně skandální," uvedl k předloze premiér Andrej Babiš (ANO). Ve svém vystoupení tři dny před volbami prezentoval kroky nynější vlády pod vedením ANO a kritizoval opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Po projevu se Babiš z dalšího jednání z pracovních důchodů omluvil a ze Sněmovny odešel.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že hnutí ANO na rozdíl od sociální demokracie navrhuje zmrazení platů politiků jen před volbami. "Kdyby bylo po našem, tak bychom to schválili už v létě a nemusel z toho být předvolební cirkus," prohlásila.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury zamrazení platů politiků dlouhodobě prosazuje. "Jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly," uvedl Okamura, který také mluvil o programových cílech hnutí. Předseda KSČM Vojtěch Filip označil zmrazení platů za výraz solidarity. "My bychom měli být ti první, kdo jdou příkladem," uvedla lídryně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Piráti v debatě sice novelu podpořili, jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík ale zároveň mluvil o Babišově potěmkinovském návrhu, když zrušením superhrubé mzdy platy politiků od ledna vzrostly. Piráti poslali nepřítomnému Babišovi Potěmkinovu cenu za podle nich nesplněné sliby i za otevření dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, byť její oprava není dokončena. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) si od Pirátů vysloužila ve stejném duchu čestné uznání za otevření bazénu karlovarského hotelu Thermal za obdobných okolností.

Schillerová v reakci kritizovala Piráty kvůli jejich vedení hlavního města. Její slova následně vyvolala ostrou debatu, v níž zazněly i osobní výpady mezi některými poslanci.

Platy ústavních činitelů se mají od příštího roku odvíjet podle platného zákona od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Dosud obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se pak vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5. Vládní novela předpokládá, že platová základna pro vrcholné politiky zůstane pro léta 2022 až 2026 na letošní úrovni.