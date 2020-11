Sněmovní debata o otrávené Bečvě k závěru nevedla, Brabec z ní nechce pomník

Brabec uvedl, že si nedovede představit, že by se únik kyanidu do Bečvy nedošetřil. "Jinak by zůstala pachuť," řekl. Případ vyšetřuje policie, znalec by jí měl poskytnout stanovisko k rozboru vzorků nejpozději ve druhé polovině prosince. Brabec se také ohradil proti nařčením, že by něco kryl.

Například lidovce Ondřej Benešíka zajímalo mimo jiné to, zda byl zdrojem znečištění skutečně kanál z někdejší Tesly v Rožnově pod Radhoštěm a proč byla velmi rychle vyloučena Deza. Předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou zajímalo, zda je Deza stále prověřována.

"Nemám víc informací, než máte vy," reagoval Brabec. Poznamenal, že inspekce životního prostředí vyloučila na počátku z podezření drtivou většinu z 21 subjektů, vznikl ale mylný dojem, že se jednalo jen o Dezu. Podle informací dnešního deníku Právo je možné, že se kyanid do řeky dostal oficiálně neevidovaným kanálem ve Lhotce nad Bečvou na Valašskomeziříčsku.

Poslanec ODS Stanislav Blaha míní, že státní orgány tajily informace o ekologické katastrofě a nyní se snaží zamést případ pod koberec, což Brabec odmítl. Soudí, že záležitost nakonec skončí u soudu. "A tam je potřeba, aby důkazy obstály," dodal.

Lidovci chtěli mimo jiné prosadit, aby Sněmovna požádala vládu, aby zajistila důkladné vyšetření úniku chemikálií do Bečvy a dohlédla na exemplární udělení pokut i na povinnost proplatit nahradu způsobené škody. Blaha chtěl, aby Brabec poslance informoval na měsíc o dalším vývoji případu.

Když se mělo hlasovat, v sále bylo pět desítek poslanců. Sněmovna může hlasovat při účasti nejméně 67 přítomných členů. Předseda Sněmovna Radek Vondráček (ANO) proto odročil další projednávání věci na neurčito.