Skončí socha Koněva v Moskvě? Pokud nejde o fake news, lze jednat, říká Kolář

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) považuje rozhodnutí dcery sovětského maršála Ivana Koněva nechat přemístit sochu jejího otce z pražské Bubenče do Moskvy za vstřícný a moudrý krok, který by dění kolem pomníku uklidnil. Lituje, že to ruská strana neudělala už dříve, kdy jí městská část sochu nabízela. O návrhu Koněvové, pokud je pravdivý, bude zastupitelstvo městské části podle Koláře jednat.