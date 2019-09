‪Mluvčí prezidenta Miloše Zemana se v uplynulých dnech netajil tím, že s kroky Prahy 6 a odpůrců sochy Koněva nesouhlasí. Dokonce se zúčastnil demonstrace proti zakrytí sochy. Zastánce odstranění sochy navíc označil za popírače historie.

„Hluboce se stydím za to, co zaznívá z úst vedení Prahy 6 na jednání zastupitelstva. Omlouvám se proto v tichosti srdce všem obětem druhé světové války, hrdinům, kteří bojovali za svobodu naší vlasti a všem slušným lidem, kteří ctí hodnoty demokracie, svobody a lidskosti,“ uvedl ještě před definitivním rozhodnutí o odstranění sochy.

Když bylo jasno, že Koněv z Prahy 6 zmizí, Ovčáček naplno projevil svou nelibost. „Úctu k osvoboditelům nevymaže ze srdcí žádné usnesení. Nenechme se otrávit jedem, který v naší vlasti šíří skuteční nepřátelé svobody,“ zlobil se na sociálních sítích.

Radní i další politici podle něj svým jednáním Česku škodí. „Česká republika měla doposud pověst přátelské a tolerantní země. Politici jako pražský primátor nebo starosta Prahy 6 tento obraz ničí. Jen uráží, šíří nenávist a rozdělují společnost,“ tvrdí mluvčí Hradu.

Poukázal na to, že jinde v zahraničí se k osvoboditelům chovají s úctou. „Izraelský premiér rád přivítá ruského prezidenta v Izraeli na připomínce 75. výročí osvobození Osvětimi.‬ Osvětim osvobodil 27. ledna 1945 maršál Koněv...‬ Čeští extremisté jeho sochu v Praze odstraní.‬ Jak strašlivá hanba pro naši zemi!‬“ vzkazuje.

O sporu o sochu maršála Koněva v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov před pár dny promluvil i Miloš Zeman. Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k nacistům kvůli jeho atakům na Rudou armádu a maršála Koněva. Ani Zemanovi se Kolářovo jednání nelíbí. „Starosta Prahy 6 je především člověk nestabilních názorů, to je ta nejzdvořilejší forma,“ tvrdil.

Zároveň ale uvedl, že by mu nevadilo, kdyby byla socha umístěna jinde v Praze. Nečekal přitom, že by se spor o Koněva více vyhrotil. „To ale není žádný spor, je to jen výkřik, myslím, že se za ním slehne zem,“ tvrdil ještě před pár dny Zeman. „Jestliže se socha odveze, je to ostuda. Ať byl Koněv, jaký byl, byl to symbol vojáků, kteří padli při osvobození Prahy a osvobození Československa,“ prohlásil před pár dny prezident.