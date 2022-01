SPD navrhuje, aby Sněmovna vyzvala Rakušana k vystoupení z vlády

Okamura to dnes uvedl v úvodu mimořádné schůze dolní komory. Vyvolali ji poslanci opozičních SPD a ANO kvůli sporům o původ peněžitých darů pro STAN, které údajně pocházejí ze zahraničí. Vládní hnutí opakovaně uvedlo, že žádné peníze z ciziny nepřijalo a že dary jsou pouze od společností se sídlem v Česku nebo od českých občanů.

Sněmovna by podle Okamury měla rozhodnout také o vytvoření vyšetřovací komise, která by měla prověřit financování hnutí STAN. Pokud o tom dolní komora dnes nerozhodne, SPD a ANO sesbírají 40 poslaneckých podpisů, aby Sněmovna musela vznik komise projednat, řekl.

Okamura označil za nepřijatelné, aby byl ministrem vnitra předseda hnutí, jehož financování není transparentní. "Je to tak gigantický a absurdní střet zájmů, že to snad pochopí každý z vás," uvedl šéf SPD. Spory o financování STAN dal do souvislosti i s Rakušanovou loňskou schůzkou s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který následně oznámil svou rezignaci. Rakušan podle Okamury policejního prezidenta "vyštval".

Mimořádná schůze Sněmovny se v plném rozsahu pravděpodobně neuskuteční. Sněmovní většina vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů už oznámila, že nepodpoří schválení návrhu programu jednání. Prostor pro debatu tak bude omezen jen na řečníky s přednostním právem.