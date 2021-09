Spolu chce nastavit podmínky pro výstavbu 40 tisíc bytů ročně

Více než 40.000 bytů včetně nástaveb, vestaveb a penzionů bylo v Česku od roku 1998 podle údajů Českého statistického úřadu dokončeno pouze v předkrizovém roce 2007, a to 41.649. Loni jich bylo 34.412, průměr za posledních 23 let je 30.153. Nedostatečná nabídka bytů je podle odborníků jedním z důvodů vysokého cenového růstu bytů v posledních letech. Jako další příčiny zdražování zmiňují rostoucí ceny pozemků, stavebních prací a materiálů, vysoké daňové zatížení nebo zbytečně přísné technické předpisy.

Podle údajů developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostly prodejní ceny nových bytů v Praze za posledních šest let o 113 procent na 118.480 korun za metr čtvereční. Byt 3+kk o rozloze 70 metrů čtverečních tak vyjde na 8,3 milionu korun.

"To, co se na trhu s bydlením v poslední době odehrává, je jedna velká tragédie. Některé strany navíc navrhují naprosto nesmyslná řešení jako například pokuty za neobsazené byty, zdanění bytů nebo dokonce lustrování, zda sami nežijete v příliš velkém bytě. Žádný z těchto rudých nesmyslů nepodpoříme," řekl místopředseda ODS Martin Kupka.

Koalice Spolu chce podle něj klást důraz na nájemní bydlení, ale opomíjet nechce ani vlastnické nebo družstevní. Vysoký podíl vlastnického bydlení v porovnání s většinou západních zemí za žádný problém nepovažuje.

"Víme, že nedostupné bydlení po osmi letech vlády Andreje Babiše (ANO) přivedlo mnoho mladých rodin do opravdu vážných problémů. Řeší otázku, kde budou žít. Máme na to lék. Upravíme podmínky, aby každý rok mohlo vyrůst 40.000 nových bytů. Nedopustíme vznik nového státního podniku na bydlení, jak navrhuje Andrej Babiš. Hodně z nás si dovede vybavit, jak špatně fungoval státní OPBH. Nedopustíme ani plán na prefabrikované bytové jednotky," doplnil místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Podle Kupky se v současné době zbytečně zastavují zelené plochy a nevyužívají se brownfieldy, kde by se mohla zahustit bytová výstavba. "K tomu by pomohlo zrychlení změny územního plánu, ideálně do půl roku. Dále chceme zajistit snadný převod majetku na obce a města pod podmínkou výstavby bytů nebo nabídku kvalitních projektů typových bytových domů pro obce a města. Stát je zadá formou architektonických soutěží," uvedl dále Kupka.

Koalice Spolu dále navrhuje například zkrácení doby odpisů pro výstavbu nájemního bydlení, zásadní zjednodušení státní podpory pro výstavbu městských a obecních bytů nebo jednodušší podmínky pro spolupráci samospráv a soukromých firem při výstavbě nájemních bytů.

"Každopádně chceme hned po volbách novelizovat stavební zákon. V současné podobě nezrychlí výstavbu, pouze zvyšuje byrokracii. Navíc hrozí, že stavby nebude mít kdo povolovat. Naprosto zásadní je elektronizace stavebního řízení. Chceme také zavést transparentní cenovou mapu obvyklého nájemného a stabilní podmínky pro investory a rodiny," doplnil Kupka. Nový stavební zákon schválila v červenci Sněmovna. Jeho účinnost má nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

Podle lídra pražské kandidátky za KDU-ČSL Toma Philippa je důležité také snížení DPH na rekonstrukce a výstavbu standardních bytů nebo zvýhodněné hypotéky pro pořízení prvního bydlení. "Vklad pro první bydlení by neměl být 20 procent jako v současnosti, ale nižší, ideálně deset procent. Stát by měl zároveň umožnit těmto rodinám čerpat půjčku zhruba ve výši deseti procent hypotéky," dodal Philipp.