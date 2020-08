Exnáměstek ministra promluvil o vztazích s USA. Přijde po volbách změna?

Jiří Schneider, někdejší výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe a bývalý český diplomat a politik uvedl začátkem rozhovoru, že návštěva Mikea Pompea, ministra zahraničí Spojených států v administrativě prezidenta Donalda Trumpa není ničím výjimečným. Podle jeho slov se jedná o klasickou diplomatickou cestu, která zahrnuje více zemí, a v tomto případě se jedná o koordinaci národních politik ve skupině tří nebo více států.

Podle Schneidera jsou na stole kontroverzní věci převážně ohledně bezpečnosti a ekonomiky. „Nacházíme se v hluboké ekonomické krizi,“ míní bývalý diplomat a předpokládá, že klíčem pro zlepšení ekonomické krize budou právě technologické firmy, protože podle jeho slov v současné době nehrají roli zdroje, ale intelektuální schopnosti.

„Pro zemi naší velikosti je docela důležité ukázat, že jsme schopni v nějaké oblasti být nejen konkurenceschopní, ale schopní být i na čele. O to je třeba stát a spolupráce s USA je v této věci důležitým kamenem, na kterém můžeme stavět svoji konkurenceschopnost,“ poznamenal Schneider v pořadu Interview Plus.

Schneider na otázku, proč Pompeo není zastáncem čínských technologií, odpověděl, že zájmem společných ekonomik je kooperace a využívání technologií společně, protože to znamená velkou byznysovou příležitost. Uvedl, že je třeba zvážit převážně bezpečnostní stránku a riziko sběru soukromých dat. „A to je něco, čím se hlavně USA a Evropa zabývá,“ míní Schneider, který dodal, že ne všechny firmy mají byznysový zájem.

Na otázku, jestli se diplomacie USA pod vedením Pompea změnila. bývalý český politik uvedl, že je překvapen tím, že americký ministr zahraničí neplánuje návštěvu Rádia Svobodná Evropa. „Došlo tam k personálním změnám a pravděpodobně to s tím souvisí, ale čekal bych, že tam zavítá, aby uklidnil zaměstnance,“ poznamenal Schneider, protože podle jeho slov to kdysi byl důležitý bod česko-amerických vztahů.

Schneider se domnívá, že kdyby prezidentské volby nevyhrál Donald Trump, pro Českou republiku by se toho moc nezměnilo. „Nejsme země, která je v hledáčku,“ míní někdejší ředitel Aspen Institute Central Europe. Předpokládá, že by se změnila rétorika, ale základní věci by zůstaly stejné a doufá, že nová americká administrativa naváže na to, co bylo tento týden dojednáno.