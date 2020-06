STAN chce změnit volbu mediálních rad. Současný způsob je pokrytecký, soudí Hilšer

Podobný návrh vznikl už před třemi lety a stal se aktuálním po nedávném doplnění Rady České televize o tři nové členy, kteří byli podle senátorů vybráni na základě loajality k vládnímu hnutí ANO. Volbou tak byla zpochybněna podstata veřejnoprávního média a může pokračovat výměnou generálního ředitele České televize a tím i dalších lidí z jejího vedení, kteří budou vyhovovat vládním stranám, obává se senátor Václav Chaloupek.

Současný způsob výběru členů rad je podle senátora Marka Hilšera pokrytecký, neboť strany dostávají do rady své spřízněné zástupce prostřednictvím spřátelených spolků. Mohl by to omezit návrh, podle něhož by členy rad vybíraly zákonem určené organizace, jako například Akademie věd ČR a profesní, společenské nebo odborové organizace, řekl ČTK Smoljak.

Změna způsobu výběru mediálních rad bude záležet na tom, zda se Sněmovna bude chtít vzdát své pravomoci schvalovat jejich složení. Zatím nepřipustila žádnou úpravu dosavadního systému, aby se o volbu rad podělila například se Senátem, vládou nebo prezidentem. Podle Smoljaka by se tak výběr členů rad mohl stát jedním z předvolebních témat.

Rady České televize, Českého rozhlasu nebo České tiskové kanceláře jsou orgány, jejichž prostřednictvím má veřejnost uplatňovat právo na kontrolu veřejnoprávního média. V radách mají být podle zákona zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů předkládají poslancům kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké nebo ekologické organizace a sdružení.