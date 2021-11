Starostové a nezávislí mají na ministra průmyslu čtyři kandidáty

"V tuto chvíli jsou ti kandidáti čtyři," řekl Gazdík. Jejich jména nechtěl upřesnit. "Jsou to velmi erudovaní kandidáti a každý z nich je schopen zastávat funkci ministra průmyslu a obchodu, což bude v příštím volebním období mimořádně těžká pozice," dodal Gazdík s poukazem na energetickou krizi, dostavbu nových jaderných bloků a na plán Green Deal navržený Evropskou komisí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Podle webu Seznam zprávy by se ministrem průmyslu mohl stát ekonom z CERGE-EI Filip Matějka. Předseda Starostů Vít Rakušan připustil, že roli ministra průmyslu by zvládl například někdejší plzeňský hejtman a bývalý ředitel Škody Transportation Josef Bernard. STAN s ním však počítá spíš v roli předsedy sněmovního rozpočtového výboru. Rakušan má jméno Michalikova náhradníka sdělit lídrovi budoucí vládní koalice Spolu s Piráty a Starosty Petru Fialovi (ODS) do pondělního dopoledne.

Fialu dnes prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem. V pondělí prezident plánuje zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, jak plánoval před tím, než byl pozitivně testován na koronavirus. Kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, schůzky by chtěl ukončit do 13. prosince. Potom bude možné chystat jmenování celé vlády, řekl prezident při dnešním ceremoniálu.

Michalikova rodina má podíl 96 procent ve fondu Valour, sám místopředseda STAN má ve fondu třetinový podíl. Fond ovládá tři solární elektrárny, díky kterým se řadí k předním výrobcům elektřiny ze sluneční energie v zemi, uvedl server Seznam Zprávy. Potenciální střet zájmů by se podle Michalika dal vyřešit prodejem elektráren. Server Neovlivní.cz ve středu napsal, že Starostové měli od května dokument, na jaké aspekty Michalikova podnikání by mohla média upozorňovat. V roce 2010 úspěšný starosta Dolních Břežan a bývalý bankéř kvůli stejným problémům zmizel ze společné kandidátky STAN a TOP 09, tentokrát jeho straničtí kolegové podle serveru vsadili na to, že "minulost nikdo nevytáhne".