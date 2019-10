Česká vláda rozhodla, že pokud s tím bude rodina Karla Gotta souhlasit, Česko se se zpěvákem rozloučí státním pohřbem, na jehož datum připadne i státní smutek. S nápadem přišli jak premiér Andrej Babiš, tak i ministr kultury Lubomír Zaorálek, který dodal, že věc už s Gottovou rodinou konzultuje.

Jenže ne všem se myšlenka, že by měl mít Gott státní pohřeb, líbí. „Státní pohřeb. Hm. V katedrále. Hm. Dnes je jasnější než kdy předtím, že Babiš, Zeman, komunisti a neonormalizace patří k sobě. Měl jsem o tom cosi v úvodní kapitole knihy Možná přijde i diktátor. Mnozí to chybně považovali za fantasmagorii. Chybí jen ta azbuka. Da, budět lučše!“ komentuje krok vlády amerikanista a někdejší studentský vůdce Tomáš Klvaňa.

Kritický je i český publicista a člen rady České televize Zdeněk Šarapatka. „Umřel Karel Gott. Smutné. Už dvacet minut po zprávě navrhuje Babiš statní pohřeb. Ve.. svatovítské katedrále. Pod střechou Boha promluví k předním lavicím s Burešem a Falmerem,“ uvedl s odkazem na premiéra Andreje Babiše a předsedu komunistů Vojtěcha Filipa.

Nemám vyhraněný názor na státní pohřeb, ale věřím, že kardinál Duka vysvětlí panu premiérovi, že v kostelích i katedrálách mívají pohřeb lidé hlásící se ke katolické církvi. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) October 2, 2019

A tím nekončí. „Dominik Duka. A za plačky budou okázalí ateisti z Hradu. Bude žal, moudro i patos. Mynářovi strpí projednou pod okny lid: přibudou policejní kontroly a ocelové kordony. Gottovým věrným, profíkům i čučkařům z ulice, obrátí naruby tašky i kapsy. Karel Gott byl prý skromný chlápek, říkali v televizi. Ć est La Vie,“ posteskl si Šarapatka na facebooku.

Někteří opoziční politici se domnívají, že si Babiš chce na Gottově smrti jen nahnat politické body. „Upřímnou soustrast pozůstalým. Obávám se však, že pan Karel Gott bude další obětí Prchalova marketingu a Babišova buranství,“ zlobí se předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

‪Podobně to vidí i poslankyně STAN Věra Kovářová Železná. „České televizi jsem dnes dopoledne ke skonu Karla Gotta řekla, že odešla velká osobnost, a vyjádřila jsem také upřímnou soustrast jeho blízkým. S odstupem několika hodin bych ráda doplnila ještě přání, aby jeho odchod nebyl zneužit politicky. Podrobněji to rozvádět nechci, protože se to v tuto chvíli nesluší, a navíc si myslím, že kdo chce, ten moje slova pochopí. Spěte sladce, Mistře!‬“ vzkázala už ve středu.

To, co se kolem Gottovy smrti dějem, znepokojuje i Piráta Radka Holomčíka. „Nikdy by mě nenapadlo, že když někdo umře, nebudu jenom jemu přát "lehkou zem" a jeho rodině upřímnou soustrast, ale i politikům, aby se nechovali jako zas*ané hyeny...“ odplivl si na facebooku poslanec.

Naopak poslankyně ODS Jana Černochová se diví, jaké hádky se kolem Gotta strhly. „Vždycky jsem toto přirovnání používala jako velikou nadsázku, ale dneska jsem si uvědomila, že je to s námi asi mnohem horší. Je mi smutno z toho, že si v Česku závidíme i hezké počasí na pohřbu‍ a je mi trapně z toho, že necítíme žádný stud debatovat a polemizovat o pohřbu (a jeho státnosti a nestátnosti..) a zásluhách člověka, který naposledy vydechnul před pár hodinami. Hyeny,“ zlobí se politička.

Rozbouřené emoce se pokouší uklidnit právník a zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. „Vážení, to že někdo nebyl fantastickým obdivovatelem K. Gotta nebo má jiný názor na vhodnost státního pohřbu přece neznamená že je krysou nebo hyenou . Braňme respekt a svobodu i odlišným názorům pravě v době kdy se za odlišné názory málem začíná upalovat..“ vzkazuje politikům.