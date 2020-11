Toman se po koronaviru vrátil do úřadu, Hamáček je nadále v izolaci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) se po více než dvou týdnech vrátil do úřadu, dříve měl pozitivní testy na koronavirus. ČTK to dnes sdělil mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Toman se podle něj cítí dobře. Po ministrově pozitivním výsledku šlo vedení ČSSD do dobrovolné karantény, následně testy virus potvrdily i u vicepremiéra Jana Hamáčka. Toman byl prvním českým ministrem, u kterého se virus potvrdil.