TOP 09 podporuje jádro, plán dostavby Dukovan nikoliv: Rusko a Čína jsou hrozbou

"Jaderná energetika zůstává pro energetickou soběstačnost České republiky klíčová. Považujeme za velmi důležité prodloužení životnosti dnes fungujících bloků elektráren po dobu, kdy to bude ekonomicky i strategicky výhodné. Bohužel vláda obdobně nepřemýšlí a v současném plánu dostavby Dukovan otázky týkající se jeho rentability neřeší efektivně," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

🔴 Dostavba jaderné elektrárny Dukovany: ano či ne?



Současný vládní plán pokládáme za riskantní, nedomyšlený a špatně připravený. Proč? Sledujte živě. https://t.co/iDQ748ER3B — TOP 09 (@TOP09cz) July 15, 2020

Vláda v květnu rozhodla, že stát poskytne energetické společnosti ČEZ na stavbu nového bloku dukovanské jaderné elektrárny půjčku. Podle úterní informace Deníku N bude stát financovat projekt s dvouprocentním úrokem. Na výstavbě by se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše by měl být tendr na výběr dodavatele vypsán do konce tohoto roku, vítěz by měl být vybrán do konce roku 2022. Dodavatelským modelem nového bloku v Dukovanech bude takzvaná stavba na klíč.

"Nesmíme opomenout ani bezpečnostní riziko, které současný plán představuje. Je také nepřijatelné, aby další blok Dukovan stavěly firmy z Číny a Ruska, tedy ze států pokládajících Severoatlantickou alianci za nepřítele. Pokud vláda takové čínské a ruské firmy z výběrového řízení dopředu nevyloučí, půjde o naprosto vědomé ohrožení bezpečnosti České republiky," uvedla poslankyně TOP 09 a členka Podvýboru pro energetiku Helena Langšádlová.

Podle europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera není rozvoj jádra jedinou cestou k lepšímu mixu výroby i spotřeby energie v České republice. "V ideální situaci můžeme snižovat naši spotřebu, postupně odstavit uhelné elektrárny, posílit podstatně podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zbytek, kromě stávajícího jádra, které bude fungovat desítky let, doplnit relativně čistým a levným plynem. Je to obvyklé evropské řešení. Bohužel, my často hledáme řešení svá, kterým rozumíme jen my sami," řekl.

Prodloužení provozu stávajících jaderných elektráren je podle TOP 09 možné jen za předpokladu jejich plné bezpečnosti. Stát by měl také každých pět let posuzovat, zda je pro Českou republiku další rozvoj jaderné energetiky vhodný. "Inspiraci hledejme také u vývoje malých, levných, modulárních jaderných bloků. Kapacitu i dostatečnost energetických zdrojů musíme posuzovat především s partnery v našem regionu, tedy Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem," dodal Niedermayer.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.