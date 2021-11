Ubytování by mělo být možné nadále s testem pro lidi na služební cestě, tvrdí asociace

Vláda na dnešním mimořádném jednání schválila, že od pondělí budou ubytovací či stravovací služby stejně jako sportoviště nebo kadeřnictví moci využívat jen očkovaní a lidé, kteří v posledním půl roce nemoc covid-19 prodělali. Výjimku mají děti do 12 let, děti a mladí do 18 let se budou moci prokázat PCR testem, stejně jako například lidé po první dávce očkování nebo druhé, od jejíž aplikace ještě neuplynulo 14 dní.

Splnění nových podmínek se podle mimořádného opatření nebude vyžadovat, pokud budou ubytovací služby poskytnuty v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo dozoru. Musejí být ale odděleni od ostatních hostů v daném zařízení.

V oddělených budovách mohou být bez certifikátu o očkování nebo dokladu o prodělané nemoci, ale s negativním PCR testem ubytováni lidé, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, a dále lidem v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávní celek, je uvedeno v opatření.

Ubytovací provozy evidují podle AHR propady rušení rezervací za poslední týden až o třetinu. Pokles nastal po zpřísnění protiepidemických nařízení od 1. listopadu, od kdy personál v restauracích musí kontrolovat doklady o očkování, prodělání nemoci nebo negativním testu na koronavirus. Po vyhlášení nových plánovaných restrikcí zařízení hlásí hromadná storna objednaných akcí i individuálních pobytů, uvedla AHR dnes.

"Podnikatelé ve službách jsou využíváni jako nástroj pro motivaci občanů k očkování a nesou ekonomickou zátěž těchto opatření," uvedl prezident AHR Václav Stárek. Profesní svazy proto podle něj žádají o kompenzace, které zavedlo například Německo, tedy při poklesu obratu o 30 a více procent.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní programy podpory ve spolupráci se zástupci podnikatelů připravuje. O vstupních podmínkách se podle šéfa resortu Karla Havlíčka (ANO) vede diskuse. Podle něj by ale měly platit stejné jako dříve, tedy od 50 procent poklesu obratu. Konečný návrh dotačních titulů chce Havlíček vládě předložit v pondělí.