Ústavní soud udělal ze živnostníků morální vítěze, ale výdělky jim nezaručil, říká Skopeček

S nálezem Ústavního soudu poslanec ODS Jan Skopeček souzní v názoru, že pokud vláda zasáhne do ústavních lidských práv, pak své kroky musí jasně a jednoduše vysvětlit. „A kabinet uzavřením maloobchodů i služeb do práv občanů zasáhl opravdu brutálně, aniž by uměl vysvětlit proč. Nález Ústavního soudu představuje do budoucnosti určitou pojistku, aby se nejasné jednání už neopakovalo.“ Ekonom rovněž sympatizuje s výrokem, podle něhož Ústavní soud nezpochybňuje, aby vláda vyhlašovala restrikce, které mají zabránit v šíření koronavirové pandemie. „Ale musejí obsahovat logická opodstatnění,“ doplňuje.

Podle bývalého poradce exprezidenta Václava Klause stanovená opatření nebyla smysluplná. „Dlouhodobě jsem přesvědčený, že vyhlášená omezení odporují logice a ničí podnikatele či živnostníky. Absolutně nezpochybňuji závažnost onemocnění covid-19, přesto si myslím, že pokud by byly stanoveny přísné hygienické podmínky jako je určitý počet nakupujících, anebo povinné nošení respirátorů či užívání desinfekce, pak se obchody a služby nemusely zavírat.“

Vláda řídí zemi chaoticky, pravidla často mění

Skopeček upozorňuje, že za zavřením obchodů se ukrývají jednotlivé lidské osudy. „Mnozí podnikatelé živí své blízké, kteří jsou na jejich výdělcích závislé. Jiný příjem některé rodiny nemají. Nelze na vše pohlížet jen strohým ekonomickým pohledem. Od vlády mně chybí i určitý projev empatie k postiženým. Je přece nepřípustné a nepřijatelné, aby se kabinet jen tak rozhodl a živnosti lidem ze dne na den uzavřel.“

Absolvent ekonomiky a managmentu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích si však uvědomuje, že nález Ústavního soudu je pouze morálním vítězstvím pro obchodníky. „Dal jim za pravdu, že restrikce ze strany vlády nebyly logické, ale bohužel v praktické rovině verdikt pro živnostníky nic neznamená, když musejí mít stále zavřeno. Jsem si jistý, že všichni by raději uvítali, kdyby mohli hned otevřít a začít vydělávat,“ míní.

Politik, jenž přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kterou rovněž absolvoval, tvrdí, že soukromníci v maloobchodě ve službách musejí znát jasná hygienická pravidla, za nichž mohou mít otevřeno. „A také musí být stanovený jasný a spravedlivý systém ohledně provozu. Je nutné si uvědomit, že za letošní leden ukončilo svoji činnost rekordní počet OSVČ. Jedná se o velice špatnou zprávu, neboť střední a drobní živnostníci jsou páteří tuzemské ekonomiky. Vláda musí najít způsob, jak nepříznivou, doslova černou bilanci zastavit.“

Experti na právo i ekonomiku nyní očekávají, že podnikatelé budou žalovat stát za protiústavní kroky. Opoziční zákonodárce se však domnívá, že mnohé by vyřešil odškodňovací zákon. „Dlouhodobě jako Občanská demokratická strana žádáme vládu, aby byl přijatý. Jednalo by se o jasný a transparentní zákon. Současné kompenzační bonusy totiž nejsou spravedlivé, neboť některé OSVČ na ně nedosáhnou. V našem úsilí nepolevíme. Odškodňovací zákon je podle nás klíčový a primární,“ konstatuje.

Rodák z Hořovic nedovede predikovat, kdy se maloobchody otevřou a jaká situace nastane po konci nouzového stavu, který má vypršet na konci měsíce. „Bohužel žijeme v zemi, kterou řídí chaotický kabinet. Jeho kritéria a pravidla se každou chvíli mění.“ Za vrchol zmatků označil Jan Skopeček zrušení Semaforu či systému PES, podle něhož se vláda absolutně neřídí. „Proto je pro podnikatele a živnostníky nastalá situace tak psychicky náročná. Soukromníci potřebují vědět, že stanovená pravidla jsou jasná a hlavně platná. Znovu opakuji, všichni už potřebují vydělávat, aby OSVČ přestaly odhlašovat svoji činnost,“ přeje si Jan Skopeček pro EuroZprávy.cz.