Úspory v letošním rozpočtu musí být vyšší než 20 miliard korun, míní Skopeček

Skopeček míní, že úspory budou muset být ve všech resortech, aby se neopakoval boj mezi jednotlivými ministerstvy. Také by se podle něj mělo zamezit předčasné medializaci jednotlivých kroků. "Ministr financí na úsporách už intenzivně pracuje. Jediné, co vláda nechce, je to, aby se přes média řešilo, v jaké kapitole úspora bude," uvedl.

Jak doplnil, byl by pro 'zavázání' výdajů v jednotlivých kapitolách, které by se pak rozpouštěly v dalších měsících podle toho, jak se bude rozpočet naplňovat. Když se ukáže, že druhá polovina roku je výrazně lepší, ať to jednotlivé kapitoly utratí,"poznamenal.

Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) řekl, že ministra financí v rozpočtu na letošní rok dobíhají tři zásadní věci, a to lži, švindly a nekompetentnost. Musel podle něj například vědět, že 50 miliard Kč do rozpočtu z modernizačního fondu je nesmysl. Musel také vědět, že bude muset vynaložit 15 miliard Kč na valorizaci penzí. Tato vláda si také zvykla na to, že bude brát úročené úvěry, dodal s poukazem na rozpočet na dopravu. Nekompetentnost podle něj tkví například ve špatném odhadu daně z mimořádných zisků. Rozpočet byl připravován v mimořádné situaci, reagoval Skopeček.

Rozpočtové úspory již v letošním roce chce premiér Petr Fiala (ODS) hledat především v provozu státu. Neměly by se naopak dotknout záležitostí "směřujících do budoucnosti", tedy například infrastruktury. Teprve v létě podle něj bude jasné, jak bude vypadat skutečné plnění letošního rozpočtu. Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 271,4 miliardy korun z dubnových 200 miliard korun. Je to nejhlubší rozpočtový deficit za prvních pět měsíců roku od vzniku Česka.