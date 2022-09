V Brně jsou tři nejpravděpodobnější varianty vzniku koalice, míní expert

Podle Balíka může ODS s TOP 09 pokračovat v současné koalici s lidovci a dalšími partnery, může se ale uchýlit i k hnutí ANO, se kterým by stačila dvoukoalice. Stejně jako před čtyřmi lety ale může nastat scénář vzniku koalice bez vítěze voleb, míní politolog.

Nyní vede magistrát koalice ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Balík vidí jako nejlogičtější pokračování současné koalice, i když s ohledem na výsledky voleb by nemusela být tak široká a stačilo by méně partnerů. "Mluví se o tom, že uvnitř nejsou ideální vztahy, ale minimálně navenek se koalice chovala velmi soudržně až na poslední měsíce, kdy kvůli územnímu plánu probublaly na veřejnost neshody," připomněl Balík okamžik, kdy zastupitelstvo mělo schválit návrh nového územního plánu, místo toho jej ale rozhodlo dát zpracovateli k dopracování.

Podle Balíka by strany současné koalice složitě vysvětlovaly voličům, proč koalice nepokračuje. "Obecný dojem v Brně totiž není, že by se nemohli ti lidé vystát. Převládá dojem v zásadě úspěšného ukončeného funkčního období," řekl Balík. Spory se v poslední době objevovaly především mezi primátorkou a jedničkou vítězné ODS s TOP 09 Markétou Vaňkovou (ODS) a jejím prvním náměstkem Petrem Hladíkem z KDU-ČSL. Kromě územního plánu měli neshody kvůli prezentování témat na tiskových konferencích, Hladík také těsně před volbami kritizoval Vaňkovou kvůli jejím odpovědím v televizní debatě ohledně povolební spolupráce."Oba jsou ale natolik politicky pokročilí, že budou vědět, že v tuto chvíli sympatie a antipatie nemohou být rozhodující při formování politických partnerství," řekl Balík.

Druhou variantou je podle něj vznik koalice ODS s TOP 09 a druhým hnutím ANO. "Výhoda je, že je tam míň členů, to je vždy lepší. Nevýhoda je, že to není vládní půdorys. I když se proti sobě členové na komunální úrovni nijak nevymezovali, na celostátní úrovni stojí ODS a ANO proti sobě," řekl Balík. Podle něj tak může hrát roli i to, co si myslí vedení strany, v ODS například premiér a předseda ODS Petr Fiala. "Otázka je, zda ten vliv bude rozhodující a zda bude chtít, aby byl rozhodující," poznamenal Balík.

Ve hře je podle Balíka i varianta koalice bez vítěze voleb, jako se to v Brně stalo před čtyřmi lety. Tehdy lídr ANO a primátor Petr Vokřál jako vítěz voleb ohlásil vznik koalice s partnery, nakonec ale skončilo ANO v opozici, protože se na koalici dohodla ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Nyní by ODS s TOP 09 museli obejít zástupci ANO, KDU-ČSL, Pirátů a dalších stran. Hladík už počátkem týdne na dotaz ČTK odpověděl, že lidovci nikomu nedali nabídku na primátora.

ODS s TOP 09 chce jednat se všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva. Jedná s nimi od začátku týdne postupně podle výsledku voleb. V pondělí jednali zástupci s ANO, v úterý s KDU-ČSL. Dnes jsou v plánu jednání s Piráty a ČSSD, v pátek pak s SPD, Trikolorou a Moravany a také se Zelenými a Žít Brno. Poté orgány ODS v sobotu jednání vyhodnotí.

Volby v Brně nyní vyhrála ODS s TOP 09, která získala 16 mandátů mezi 55 zastupiteli. Druhé ANO má 13 mandátů, třetí KDU-ČSL 10. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.