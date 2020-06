V Česku dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Dnes končí lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí. Vyplývá to z informací Generálního finančního ředitelství. Poplatníci, kteří se dostali v souvislosti s koronavirem do tíživé situace a nemohou daň uhradit v řádném termínu, mohou příslušný finanční úřad požádat o posečkání daně nebo o její úhradu ve splátkách, upozornila finanční správa. Při podání žádosti do 31. července přitom nebudou platit správní poplatek 400 korun.