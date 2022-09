V Ostravě probíhají jednání o koalici, ANO a Spolu se shodly na většině bodů

ANO v zastupitelstvu, které má 55 členů, získalo 21 mandátů. Druhé Spolu má devět mandátů, třetí Ostravak bude mít osm zastupitelů. Čtvrtá SPD má sedm mandátů, čtyři zastupitele bude mít STAN a Piráti a KSČM po tři mandáty. Dosud město vedla koalice, v níž ANO, které v předešlých volbách rovněž vyhrálo s 21 mandáty, jsou Piráti, ODS a lidovci.

Macura řekl, že s partnery ze Spolu má ANO shodu na většině programových bodů. "Jediná třecí plocha je tam ohledně budoucnosti městské nemocnice, nakolik ODS prezentovala, že její preferovanou variantou je vyčlenění nemocnice z majetku města a převod do krajské sítě nemocnic. Dohodli jsme se na tom, že to není varianta, že městská nemocnice zůstane příspěvkovou organizací města, bude rozvíjena pod hlavičkou města, takže jinými slovy je shoda i na tomto bodu," řekl Macura.

Dohnal řekl, že dnes řešili zejména programové priority a průniky a vztah k MNO si vysvětlili. "Řekl bych, že na všech ostatních tématech, která máme v programu my a hnutí ANO, jsme se sešli," řekl Dohnal.

Primátor řekl, že MNO potřebuje zásadní modernizaci a město na ni už několikátým rokem i pracuje. "Máme k tomu zřízený i samostatný finanční fond, který plníme, máme zpracovaný generel rozvoje nemocnice. Jinými slovy - obáváme se toho, že když by městská nemocnice byla převedena do sítě krajských nemocnic, tak že se ten její rozvoj zastaví. My potřebujeme, aby tady byla dostupná zdravotní péče na co nejvyšší úrovni a chceme si to pohlídat tím, že bude městskou organizací," řekl Macura.

Uvedl, že dnes nebo v pondělí chce ANO jednat s Piráty, hnutím Ostravak a znovu i s koalicí Spolu. "Moje preferovaná varianta je na stávajícím půdorysu, případně rozšířená ještě o jeden subjekt a tím jedním subjektem může být, připusťme, hnutí Ostravak," řekl Macura.

Dohnal řekl, že Spolu ještě dnes chce jednat s Piráty i hnutím Ostravak a pak se vrátí k jednání s ANO. "Určitě se rozběhnou dneska jednání i na všech velkých městských obvodech, to znamená na Jihu, Moravské Ostravě, na Slezské Ostravě a v Porubě. Já, protože jsem zároveň i předsedou ODS v Ostravě, se určitě budu snažit vyjednat, aby velké obvody kopírovaly pokud možno koalici na městě. Budeme určitě usilovat o účast ve všech těchhle velkých obvodech," řekl Dohnal.

Macura řekl, že chce, aby koaliční smlouva byla podepsána do konce příštího týdne. Město podle něj čeká poměrně hodně rozhodnutí o zásadních krocích. "Za standardního mechanismu by nejbližší zastupitelstvo bylo až někdy v listopadu, které je to ustavující. Tam akorát každý slíbí slib a to první funkční zastupitelstvo by bylo až v prosinci, kdybychom teď na to netlačili. A my na to tlačíme, ať se to urychlí o jeden měsíc, právě z toho důvodu, ať už je tady nějaký funkční orgán který začne ty věci rozhodovat," řekl primátor.

Jde podle něj opravdu o čas tváří v tvář krizi, která přichází. "Kromě toho ještě jeden důvod je a ten je vlastně i odpovědí na to, proč aspoň já se snažím o širokou koalici s větší podporou. Nám by teoreticky samozřejmě stačil jeden partner, abychom měli převahu v zastupitelstvu. Myslím si, že speciálně v téhle době to chce vedení města s větším rozkročením, a tím pádem i s větší legitimitou v rozhodování," řekl Macura.

Vítězné hnutí ANO uspělo v Ostravě i v městských obvodech

Hnutí ANO, které s převahou vyhrálo volby v Ostravě, uspělo i v městských obvodech. Kandidátku postavilo v sedmi z 23 ostravských obvodů. Zvítězit dokázalo ve čtyřech z nich, jde o nejlidnatější obvody krajské metropole. Ve třech ze čtyř vítězných obvodů si přitom hnutí připsalo výsledek přesahující čtyřicetiprocentní podporu voličů. Vyplývá to z výsledků voleb zveřejněných na www.volby.cz.

V Ostravě hnutí vedené současným primátorem Tomášem Macurou (ANO) získalo 21 mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu. Je to stejný počet mandátů jako před čtyřmi lety, kdy ho podpořilo 32,72 procenta voličů, letos to bylo 33,97 procenta.

V nejlidnatějším ostravském obvodu Jih, kde žije více než třetina obyvatel krajského města, hnutí ANO podpořilo 41,53 procenta voličů. Kandidátku tam vedl starosta Martin Bednář. Hnutí si připsalo 24 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu a teoreticky by tak v obvodu mohlo vládnou zcela samo. Získalo o sedm mandátů více než před čtyřmi lety.

Největší podporu ve městě získalo ANO v obvodu Poruba, který je druhým nejlidnatějším ostravským obvodem. Podpořilo ho tam 42,95 procenta voličů, což hnutí vyneslo 22 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, tedy o šest více než v roce 2018. Těsně tak nedosáhlo na nadpoloviční většinu v obvodním zastupitelstvu. V čele kandidátky stála starostka Lucie Baránková Vilamová.

Těsnou nadpoloviční většinu hnutí získalo ve Slezské Ostravě, kde bude mít 18 zastupitelů v pětatřicetičlenném zastupitelstvu. Podpořilo ho tam 42,27 procenta voličů a proti roku 2018 si polepšilo o sedm mandátů. V čela kandidátky stál současný starosta Richard Vereš.

Hnutí ANO zvítězilo i v centrálním městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kde dokázalo porazit minulého vítěze voleb, kterým bylo hnutí Ostravak. Letos hnutí ANO získalo 30,16 procenta hlasů a v centru města si připsalo 12 mandátů, před čtyřmi lety jich mělo devět. Právě povolební vyjednávání v centru města před čtyřmi lety výrazně ovlivňovalo i povolební vyjednávání o podobě ostravské koalice. Hnutí Ostravak nakonec přišlo o možnou účast v koalici a jako tehdejší vítěz obvodních voleb v centru města skončilo v opozici i v tamním zastupitelstvu. Letos kandidátku hnutí ANO vedl starosta Petr Veselka, který se do funkce dostal ve po sněmovních volbách, když post opustila Zuzana Ožanová (ANO), která rezignovala poté, co byla opětovně zvolena poslankyní.

ANO nedokázalo v Ostravě zvítězit v obvodech Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Petřkovice. V Mariánských Horách uspělo uskupení dosavadního starosty Patrika Hujduse a ANO skončilo druhé. Ve Vítkovicích vyhrálo hnutí Ostravak vedené současným starostou Richardem Čermákem. V Petřkovicích byla úspěšnější ODS, kterou vedl starosta Ivo Mikulica, ANO skončilo druhé.

Z politických stran a hnutí je na tom ANO nejlépe i v regionu, když si v letošních komunálních volbách připsalo 331 mandátů, je to o 63 více než před čtyřmi lety.