V pondělí přijde první rozvolnění. Otevřou se některé obchody

Aktualizováno 19:30 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) budou moci znovu otevřít od 12. dubna. Obchody a služby budou moci fungovat do 22:00, nyní mohou mít otevřeno nejvýše do 21:00. Schválila to dnes vláda, řekl Havlíček na tiskové konferenci po jejím dnešním jednáním.