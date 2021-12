Válek chce do správní rady VZP nominovat exministra Kalouska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nominovat bývalého ministra financí a předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Měl by se stát místopředsedou rady. V radě by podle Válka měl být také místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). Ministr to řekl Respektu.