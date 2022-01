Válek počítá s nynějším systémem testování do půlky nebo konce února

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Systém testování na covid-19, který je nyní ve školách, firmách, zdravotnictví a sociálních zařízeních, bude platit do poloviny nebo do konce února. Další případná opatření schválí vláda v době, kdy začne epidemie covidu způsobená variantou omikron klesat. Platit by mohla zhruba od března. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).