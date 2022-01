Váš vnuk potřebuje peníze, jinak mu hrozí vězení, volají šmejdi seniorům. Zdechovský žádá pro podvodníky vyšší tresty

K vyhledávání seniorů využívají veřejně dostupnou linku 1188.cz. Stačí zadat jméno a vyjede seznam lidí s telefonními čísly. Šmejdi si tak vytvoří seznamy lidí, které obvolávají. Přitom by podle policistů stačilo zpřísnit kritéria vyhledávání, což by výrazně ztížilo získávání kontaktů. „Přidáním atributu příjmení by nebylo možné generovat takové seznamy jako teď. Efektivním řešením by byla také registrace uživatele, říká místopředseda lidovců, který se s praktikami šmejdů důkladně seznámil.

Podle policejních informací používají šmejdi nejčastěji dvě metody. Telefonáty pak probíhají jak přes kopírák. Volají mezi 2. a 4. hodinou ranní a vydávají se za lékaře. „Zmatenému seniorovi sdělí, že jeho vnuk měl dopravní nehodu, byl převezen do nemocnice a aktuálně nemůže mluvit. Hrozí mu však vězení, a aby se trestu vyhnul, je nutné uhradit peníze za mimosoudní vyrovnání,“ přibližuje Tomáš Zdechovský jednu z fint, jež bohužel na staré lidi zabírá.

Vystrašení důchodci přicházejí o statisíce korun

Druhou hojně využívanou metodou je klasická navolávací věta: „Ahoj babi/dědo, že nevíš, kdo volá?“ Podvodník tímto způsobem se pustí do lovu a čeká, že se senior chytne. V případě úspěchu následuje klasický příběh, kdy je vnuk v tíživé situaci a potřebuje peníze. „Tímto způsobem oberou vystrašeného důchodce o statisíce korun,“ uvádí expert na krizovou komunikaci, který chce situaci řešit na mezinárodní úrovni.

Zdechovský proto od loňského prosince komunikuje s policisty a sbírá potřebná data a informace. S poslancem Alešem Dufkem (KDU-ČSL) a senátorkou Miluší Horskou (KDU-ČSL) usilují o zpřísnění trestů jak na tuzemské, tak i evropské úrovni. „Problémem je, že pokud se podaří podvodníka usvědčit, což už tak bývá velmi těžké, a je do té doby trestně bezúhonný, tak mu hrozí nanejvýš dvouletý trest. To je pak jasné, že za těchto podmínek šmejdi ve své činnosti pokračují, protože pokud nejsou tresty dostatečné, podvodníky takové jednání neodradí,“ popisuje jednu z příčin Zdechovský, podle kterého by se mělo přistoupit ke zvýšení trestní sazby na 2 až 8 let bez ohledu na způsobenou škodu.

Další problém vidí mediální analytik v aktuálních opatřeních policie. „Kriminalistům přichází informace o vyhledávání seniorů v rámci služby 1188.cz, která se snaží spolupracovat. Policisté pak fyzicky obvolávají potenciálně poškozené. Uvedené opatření vyžaduje denně držet v pohotovosti minimálně 28 policistů, což není úplně efektivní,“ komentuje jeden z nejvlivnějších českých politiků v Bruselu s tím, že nefunguje dostatečně ani spolupráce policejních složek mezi sousedními státy.

Zdechovský chce tlačit na evropské úrovni na změnu legislativy, která by posuzovala podvody na seniory přísněji. „Je čas, aby národní státy začaly shodně hodnotit tuto trestnou činnost jako zájmovou, nikoliv bagatelní. Jinak budou senioři neustále v hledáčku chytráků, kteří z nich snadno vytáhnout peníze,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz europoslanec Tomáš Zdechovský, který se odmítá smířit s tím, že by policisté boj se šmejdy prohrávali. „Prosím všechny seniory, které někdo kontaktuje, aby si pokud možno zachovali nadhled, a právě obdrženou zprávu od volajícího si ověřili u dalších členů rodiny. I takový přístup může šmejdům cestu k podvodu ztížit,“ přeje si europoslanec.