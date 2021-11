Vláda by mohla od prosince zavést kompenzace pro firmy, uvedl Havlíček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by mohla od prosince spolu s chystaným zrušením uznávání antigenních testů zavést některé kompenzační programy pro firmy. Programy jsou připravené, ale musí se na nich shodnout profesní svazy a budoucí vláda. Kompenzace by se mohly pohybovat řádově kolem jedné miliardy korun měsíčně. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to uvedl ministr průmyslu a obchodu a dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO).