Havlíček se opřel do "megapopulisty" Fialy. Debata o německých platech pokračuje

Fiala se o "německých" platech poprvé zmínil v neděli 17. listopadu v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. Podle webu ČT24 opakovaně prohlásil, že v případě pokračování nynější vlády se občané mohou dočkat mezd jako v Německu nebo Rakousku. Zejména kvůli těmto slovům se stal terčem kritiky.

Naposledy však v článku na sociální síti X připustil, že růst výdělků bude trvat. "Když říkám, že budeme mít tolik peněz jako v Německu, nemyslím tím samozřejmě všichni hned. Přesto to není nic nereálného. V některých profesích to jde už nyní," napsal premiér. Podobného názoru je i jeho stranický kolega a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček.

V dnešním vydání Partie na CNN Prima News řekl, že české mzdy se budou k německým přibližovat. "Můžeme se podívat na některé regiony na východu Německa, kde rozdíl mezi průměrnou mzdou už není tak propastný. Během následujících čtyř let ale německé mzdy nedoženeme," konstatoval.

Podle Skopečka je nutné, aby se Česko rovnalo s elitou. Doba srovnávání mezd s těmi polskými či slovenskými prý skončila. "Jsem přesvědčen, že se dostáváme do průměru Evropské unie," poznamenal.

Exministr Karel Havlíček výroky premiéra nechápe. Podle jeho názoru nesmí ambice či vize vyznít směšně. "Je to absolutní ekonomický nesmysl a mega populismus. To jsem za posledních 30 let nezažil. Současně jsem toho názoru, že to může být bráno jako šíření poplašné zprávy," nechal se slyšet.