Vláda nechává živnostníky vyhladovět a finanční správa jim ještě rozmlouvá bonusy, říká Bábek

Volají mu na mobil a stýskají si, že zase neotevřou, ačkoli věřili, že v pondělí konečně přivítají první zákazníky. Předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek s nimi soucítí, dokonce jeho úřad pro ně zřídil zdarma poradenskou službu, přesto paradoxně tvrdí, jak je pro maloobchodní podnikatele dobře, že v pondělí provoz nezahájí. „Zejména premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný by si z živnostníků udělali fackovací panáky, a to v případě, kdyby se koronavirová situace začala horšit. Obchodníky by jistě vinili z nárůstu mrtvých či nakažených, neboť by oba tvrdili, že za vše mohou oni, protože na vládu tlačili, aby mohli otevřít.“

Muž, který je rovněž šéfem Asociace podnikatelů a manažerů, nechápe, proč mají být obchody zavřené, když současný stav je už dlouhodobě stejný. „Velice se zlobím na vládu, že doposud nepochopila nutnost změnit kurz. Téměř celý rok proti pandemii bojuje tím, že nechává maloobchody, služby, hotely a gastronomii zavřené. Z dvanácti měsíců už plných devět nemohou podnikat. Jsem krizovým manažerem a když vidím, že opatření nezabírají, tak se snažím vymyslet jiná a nedržím se přece pořád stejných neúčinných restrikcí, protože bych jinak byl za troubu. Kabinet prostě musí změnit strategii.“

Altruista je přesvědčený, že kabinet stojí před radikálním rozhodnutím. „Buď na plné tři týdny zavede stoprocentní lockdown, anebo musí otevřít. Není přece možné, aby ekonomika běžela, ale část sektorů na trhu, které jsem už zmínil, byly doslova vypnuté. Vždyť žádný epidemiolog či hygienik nikdy nedokázal, že například v maloobchodech hrozí větší riziko nákazy. Kabinet proto musí neodkladně konat.“

Bábek pohybující se v podnikatelském prostředí se denně přesvědčuje, jak sílí frustrace drobných živnostníků. Část z nich, když zjistila, že v pondělí neotevřou, volá po rebelii. „Lidem už skutečně dochází trpělivost. A jejich podrážděnost ještě zvýší exministr zdravotnictví Roman Prymula, který jako epidemiolog odpoledne chce zavírat zemi a večer vyrazí na fotbal. Populace je už alergická na papaláštví, jehož za poslední dobu bylo opravdu dost.“

Generální ředitel a předseda dozorčí rady VZK Group se za Podnikatelské odbory snaží emoce tišit. „Rozhodně živnostníky nevyzýváme, aby přestali dodržovat vládní nařízení.“ Obává se, že se ale v pondělí najdou někteří, kteří navzdory rozhodnutí otevřou. „Pokud tak učiní, okamžitě poznají aroganci moci a budou sankcionováni. Aby měl protest význam, muselo by otevřít až 80 procent obchodníků. Ale jestli své krámky zpřístupní třicet zoufalců v po celé zemi, dostanou se do problémů. Znám případ, kdy vesnický hospodský otevřel, a rázem na něj nastoupilo šestnáct policistů, což je naprosto neadekvátní. Vláda umí jen zastrašovat, to jí jde výborně. Pokud ale otevře 160 tisíc maloobchodních podnikatelů, už by situaci musela řešit úplně jinak.“

Krizový manažer volí směrem ke kabinetu velice ostrou rétoriku. „Z živnostníků a malých podnikatelů udělal občany až páté kategorie a nechává je doslova vychcípat. Vždyť živnostníci od vlády za celou pandemii dostali necelých osm procent toho, o co na tržbách přišli, když musejí mít zavřeno. Je mně jich opravdu lidsky líto, protože když se podívám, jak vláda dbá o zaměstnance, jímá mě vztek. Chová se nespravedlivě.“

Situace se zlepší, až Babiš podá demisi a nastane teplo

Pravicový konzervativec konstatuje, že na kompenzační bonusy řada živnostníků nedosáhne. „Například jedna paní se na nás obrátila, že za celý rok nedostala žádnou podporu. Téměř plakala, že úřady jí donekonečna opakují, jak na žádný program nedosáhne. Napsali jsme za Podnikatelské odbory několik dopisů a živnostnice už určitou částku obdržela.“

Poradci vadí, jak vláda vytváří před lidmi, kteří nejsou z podnikatelské sféry, krásný obraz státu, který všem OSVČ vzorně pomáhá. „Část neznalé veřejnosti má tak pocit, že živnostníci a podnikatelé se díky podpoře topí v penězích. Nabyli dojmu, že každý kompenzační bonus na další navazuje, což je velký omyl, protože bonusy se vzájemně vylučují.“

Bábek nastiňuje, jak tvrdá je realita vůči podnikajícím. „Ve skutečnosti by vláda nejraději žádné kompenzace nikomu nevyplácela a na živnostnících chce jen ušetřit. Mohu jasně dokázat, že finanční správa některé z nich obvolává a snaží se je přesvědčit, aby si kompenzační bonusy nebrali, protože je nemají zapotřebí. Sice nehrozí žádnými sankcemi, ale vytváří nepříjemný nátlak, jemuž mnozí neodolají,“ zlobí se pro EuroZprávy.cz.

Podle něj Podnikatelské odbory suplují státní správu. „Museli jsme na vlastní náklady, které nejsou nikterak malé, zřídit pro živnostníky poradnu zdarma. Neustále se na nás totiž obracejí, že jim řada věcí není jasná. Buď jim úřady tvrdí, že na podporu nedosáhnou, anebo jim nenáleží či s nimi odmítají úplně komunikovat. Nemůže je nechat v problémech, a tak v nás mají oporu.“

Organizátor predikuje, že maloobchody otevřou až během března či dubna. „Jelikož vláda není schopna nic vymyslet, musíme si počkat na trvalé teplé počasí kolem patnácti stupňů, kdy za těchto podmínek virus nepřežívá a slábne.“ Radomil Bábek je přesvědčený, že premiér Babiš a jeho ministři musí podat okamžitě demisi, jinak se situace nezlepší. „Už prvního prosince jsme ji předávali výzvu o šesti bodech. A v závěrečném bodě bylo napsáno, že až předešlé žádosti splní, tak dalším jejich úkolem je její demise. Už včera na ni bylo pozdě,“ je přesvědčený.