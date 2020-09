Vláda opět navrhne Koudelku na generála, Zeman ho už čtyřikrát odmítl povýšit

Projedná to na svém pondělním zasedání, vyplývá z informací ČTK. Premiér Andrej Babiš (ANO) serveru Lidovky.cz potvrdil, že povýšení Koudelky opět prezidentu Miloši Zemanovi navrhne. Vláda se o to pokoušela už čtyřikrát, Zeman ale dosud Koudelku povýšit odmítal.

Prezident generály každoročně povyšuje u příležitosti státních svátků 8. května a 28. října. Letošní květnové jmenování generálů se ale kvůli pandemii koronaviru neuskutečnilo, říjnový termín zatím odložen nebyl.

Vláda v pondělí projedná návrhy Babiše, ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), ministryně spravedlnosti Marie Benešové a ministryně financí Aleny Schillerové (obě za ANO), kteří celkem Zemanovi navrhují na povýšení do generálských hodností osm zástupců bezpečnostních sborů. Ministerstvo obrany připravuje také návrhy na jmenování vojenských generálů.

Největší pozornost bude opět bezpochyby vzbuzovat návrh Babiše na povýšení Koudelky. Zeman BIS, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje například na nebezpečí ruských či čínských špionů, několikrát kritizoval. Návrh vlády nevyslyšel, přestože Babišovi povýšení Koudelky slíbil.

Podle vládního materiálu, který má ČTK k dispozici, chce vláda Zemanovi navrhnout, aby Koudelku do nejnižší generálské hodnosti jmenoval kvůli jeho "vysokým profesním a osobním kvalitám a vzhledem k velmi dobrým výsledkům dosahovaným Bezpečnostní informační službou, včetně mezinárodní spolupráce". Pokud by prezident návrh akceptoval, Koudelka by se stal brigádním generálem.

O jeden stupeň vyšší generálskou hodnost, generálmajora, Hamáček navrhuje pro policejního prezidenta Jana Švejdara a pro jeho prvního náměstka Martina Vondráška, hodnosti brigádního generála chce pro ředitele středočeských hasičů Miloslava Svatoše a pro zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR Davida Kareše. Benešová chce pro Dohnala nejvyšší hodnost generálporučíka a pro ředitelku Věznice Světlá nad Sázavou Moniku Myšičkovou hodnost brigádní generálky. Schillerová navrhuje, aby se zástupce generálního ředitele celníků Pavel Kotraba stal brigádním generálem.