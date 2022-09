Vláda podle Kuby slíbila, že kraje budou kupovat energii za přesně danou cenu

Podle Kuby premiér hejtmany a zástupce obcí ujistil, že vláda zajistí dostatek dostupných energií pro nemocnice, školy a další veřejné instituce.

Předem dané ceny energií by měla vláda podle jihočeského hejtmana poskytnout i obcím a městům. O zastropování cen hovořil Fiala v Praze s dodavateli elektřiny a plynu ve středu. O energetice dnes jednají z iniciativy českého předsednictví unijní ministři v Bruselu.

Fiala ČTK potvrdil, že vláda zajistí dostatek dostupných energií pro nemocnice, školy a další veřejné instituce. "O tom jsem na jednání informoval hejtmany a zástupce měst a obcí," uvedl premiér. Dodal, že národní řešení vysokých cen energií představí vláda na začátku příštího týdne.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že je ještě předmětem jednání, jaká bude výše zastropované ceny. "Důležité je, že se to nebude týkat jenom elektrické energie, ale také plynu," řekl Vondrák.

Kuba řekl, že vláda nepřipravuje alternativu přesně daných cen energií pouze pro samosprávy. "Dostali jsme informaci, že mechanismus zastropování cen bude fungovat i pro rodiny a konečné spotřebitele a nějakým způsobem i pro průmysl. Ale vláda ještě v tomto případě dokončuje detaily a nebylo to předmětem dnešního jednání, protože my jsme na něm byli jako zástupci krajů,“ uvedl Kuba.

Kraje i ostatní municipality jsou podle Kuby připravené zavést úsporná opatření, která by zajistila, aby se energie nevyužívaly zbytečně. Podle něj podobný postup budou praktikovat i další evropské země. "Ovšem v žádném případě by se neměl omezovat provoz v domovech pro seniory, nemocnicích, protože to je pro nás nepřístupné. Budeme hledat (pro úspory) sektory přirozeně v oblastech, kde je to možné," řekl jihočeský hejtman.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl ČTK řekl, že ze schůzky odešli zástupci obcí a krajů s jistotou, že pro příští rok mají garantované dodávky nejen pro kritickou infrastrukturu, ale i běžnou činnost za zastropovanou cenu. "Zastropování a dodávky jsou jednoznačné pro veškerou činnost samospráv. Vláda o konkrétní výši o zastropované ceně a mechanismech bude jednat v pondělí a následně je představí. My nejsme oprávnění říkat detaily," uvedl Lukl.