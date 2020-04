Vláda požádá o delší nouzový stav. Zrušená opatření schválila jako krizová

Vláda v pátek požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V současnosti stav nouze platí do čtvrtka 30. dubna. Kabinet dnes také schválil soudem zrušená opatření ministerstva zdravotnictví jako krizová opatření vlády podle krizového zákona, na což měl čas do pondělí.