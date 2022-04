Vláda se má zabývat návrhem na zrušení monopolu na zdravotní pojištění cizinců

Doporučení ministerstev do dnešního poledne však na vládním webu nebyly k dispozici.

Sněmovna loni schválila úpravu, podle níž cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou muset být pět let komerčně pojištěni jen u Pojišťovny VZP, což je dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Dolní parlamentní komora o tom rozhodla navzdory tomu, že proti změně byly kromě Senátu také ministerstva vnitra a zdravotnictví, Česká asociace pojišťoven či Hospodářská komora ČR.

Kritizovaná úprava byla jejím navrhovatelem, poslancem ANO Miloslavem Janulíkem, zdůvodněná potřebou vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž by měli jistotu, že jim bude proplacená. Podle senátorů v čele s Tomášem Jirsou (ODS) je ale tato změna v rozporu s ústavním i evropským právem, neboť "cizincům odebrala právo zvolit si zdravotní pojištění podle jejich preferencí".

Senátoři podobně jako loni navrhli, aby poskytování zdravotního pojištění cizincům bylo umožněno většímu okruhu pojišťoven. Jejich návrh počítá se vznikem registru zdravotního pojištění cizinců, který by spravovala Česká kancelář pojistitelů. Registr by zahrnoval vybrané údaje o sjednaném komerčním zdravotním pojištění cizinců, přístup do něj by měla zdravotnická zařízení a v případě potřeby i policie.

Novela má cizincům umožnit do tří měsíců vypovědět smlouvu s Pojišťovnou VZP a pojistit se u pojišťovny podle jejich uvážení. Děti cizinců, které se narodily v ČR, by podle Lumíra Kantora (KDU-ČSL) neměly být pojištěny z veřejného pojištění pouze na první dva měsíce od narození, ale 12 měsíců. Týkalo by se to dětí, jejichž matka nebo otec mají v Česku povolený trvalý pobyt. Podle Kantora to bude stát jednotky milionů korun ročně.

Novela má zdvojnásobit limit plnění zdravotního pojištění pro cizince s dlouhodobým pobytem. Muselo by být sjednané nejméně na 120.000 eur (zhruba tři miliony korun). Autoři předlohy to zdůvodnili tím, že limit se deset let nezvyšoval. Pojišťovny mají podle návrhu dostat povinnost obnovit cestovní zdravotní pojištění pojištěnci, který o to projeví zájem. Má to zabránit situacím, že by nemocný cizinec zůstal na českém území nepojištěn.