Vláda se v polovině června setká se zástupci Evropského parlamentu

Aktuálně se finalizuje program pracovní návštěvy, koordinace zajištění prostor i harmonogram akce, jež se připravuje ve spolupráci s Parlamentem ČR, uvedl Smolka. Dříve také Fiala v rádiu Frekvence 1 avizoval, že české předsednictví otevře 1. července společné zasedání vlády a Evropské komise v Litomyšli.

Hlavní summit předsednictví se pak bude konat na Pražském hradě. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) ČTK nedávno řekl, že by se měl uskutečnit v říjnu a věnovaný by měl být některému z klíčových témat předsednictví, například energetické bezpečnosti. Vláda chce usilovat o to, aby se jej zúčastnil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Záležet to bude ale na situaci na Ukrajině, jež byla v únoru napadena Ruskem.

Mezi pět hlavních politických priorit předsednictví patří podle vyjádření Fialy i Beka poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posilování evropských obranných kapacit, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí a zvládnutí uprchlické krize.

Podle dnes zveřejněných dat ministerstva vnitra byla v Česku udělena dočasná ochrana 349 290 lidem z Ukrajiny, ve čtvrtek jich přibylo 1113. Cizinecké policii se přihlásilo více než 250 tisíc osob, dalších 1824 jen za včerejší den.