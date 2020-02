Vondráček zrušil kvůli koronaviru dovolenou v severní Itálii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zrušil kvůli novému koronaviru plánovanou rodinnou dovolenou v severní Itálii, kam měl jet na lyže. Z jeho vyjádření vyplynulo, že se tak rozhodl z předběžné opatrnosti. Nechtěl by se dostat do situace, že by někde uvízl nebo byl vystaven karanténě. Vondráček to dnes řekl ČTK.