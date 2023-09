ANO se obrací na Ústavní soud kvůli Lex Babiš II. Koalice prý porušila, co mohla

O ústavní stížnosti informovala ČT. Podle ANO byl návrh pirátského poslance Michálka přílepkem k nesouvisejícímu zákonu, což je v rozporu s ústavou. "Během projednávání navíc došlo k porušení zákona o jednacím řádu, kdy koalice ukončila hlasováním rozpravu, přestože bylo stále přihlášeno 74 poslanců," doplnilo opoziční hnutí.

Podle předsedkyně poslaneckého klubu Aleny Schillerové porušila vládní koalice snad všechno, co mohla. "Když to řeknu jednoduše, tak protiústavním způsobem prosadili protiústavní přílepek, který je v rozporu s ústavou, ale i s Listinou základních práv a svobod, a to hned ve dvou bodech," konstatovala.

Podle bývalého předsedy Sněmovny Radka Vondráčka byl návrh "přilepen" k zákonu kvůli pirátské posedlosti expremiérem. "Andrej Babiš už v potenciálním konfliktu s tímto paskvilem není, ale my se na Ústavní soud samozřejmě obrátit musíme. Toto není o Andreji Babišovi, ale o demokratických principech," vysvětlil.

Poslanci v červnu schválili Michálkův pozměňovací návrh 85 ze 164 možných hlasů. Pro hlasovali zástupci stran vládní pětikoalice (ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti), proti byli opoziční zákonodárci z řad hnutí ANO a SPD.

Michálka potěšilo, že Sněmovna zpřísnění zákona proti střetu zájmů schválila. "Ministři nebudou moci brát dotace, o kterých rozhodují úředníci. A oligarchové v politice nebudou vlastnit média. Tyto principy, platné již dnes, budou konečně vymahatelné. Bez ohledu na barvu dresu. Volební slib splněn," napsal na twitteru.

Podle nové úpravy by politici nemohli převádět jimi vlastněná média na osoby blízké či do svěřenského fondu, přičemž za porušení pravidel budou hrozit tvrdší sankce, konkrétně vyšší pokuty. Hnutí ANO tvrdí, že pozměňovací návrh míří na jednoho konkrétního člověka, a to konkrétně expremiéra Andreje Babiše.