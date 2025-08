Trump mluví o velkém pokroku v jednáních s Kremlem. Volal Zelenskému

Prezident Donald Trump oznámil, že na indický dovoz do Spojených států uvalí další clo ve výši 25 %. Je to reakce na to, že Indie nakupuje ruskou ropu. Tento krok představuje eskalaci obchodní války s Dillí a je to zároveň první případ, kdy Trump uvalil tzv. druhotné sankce na zemi, která podle USA pomáhá financovat ruskou válečnou mašinérii.