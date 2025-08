Sparta odčinila prohru v Kazachstánu, Aktobe doma přehrála 4:0. Ostrava v Polsku prohrála

Stejně jako před úvodním zápasem v Kazachstánu, tak i před čtvrtečním odvetným zápasem byla pražská Sparta proti Aktobe jasným favoritem a i tentokrát to hlavně v prvním poločase ze strany Pražanů neprobíhalo tak, jak by si představovali. To především proto, že na soupeři bylo vidět, že do Prahy přijeli jenom bránit a sparťani jen stěží hledali skulinu, jak se dostat pořádně do zakončení. A to navzdory tomu, že to byli právě Pražané, kteří měli daleko více času v první půli balon na svých kopačkách – konkrétně 70 % času.

Nedá se tak upřít snaha svěřenců kouče Briana Priskeho jít za postupem od úvodních minut, ale proti kromě zaparkovaného kazašského autobusu hovořila i nepřesnost. Třeba v 6. minutě hlavičkoval nepřesně Kuchta, ten se snažil za chvíli o další zakončení, které ale pro změnu zablokovala obrana. Jinak byl první poločas ve znamení sparťanského obehrávání a několika jejich nepřesných centrů. Po jednom takovém centru zleva od Preciada, který se dostal až k Harslínovi a ten to zkoušel efektními nůžkami. Krásný gól z toho ale nepadl, jelikož trefil prostor, kde byl brankář Vlad.

Na sparťanských fanoušcích už bylo znát mírné rozčarování z dosavadního výkonu Pražanů v odvetě a proto po poločase nebylo nouze ani o menší pískot, který z tribun zazníval. Do druhé půle se tak Priske rozhodl na hřiště vyslat Ryneše, zpočátku druhé půle ale nadále pokračovala kazašská blokáda. Tu se nakonec přeci jen podařilo domácím prorazit v 57. minutě poté, co nacentroval do šestnáctky Kairinen, aby tam pak balon předal Kuchta Birmančevičovi a ten tak zblízka konečně otevřel skóre, 1:0 pro Spartu.

Rázem se otevřela pro Spartu stavidla a následovala tak smršť sparťanských útoků a styl hry, který se od domácích čekal od samotného úvodu. Za chvíli se totiž v další příležitosti a v dobrém prostoru objevil Kairinen, jenž ale nezužitkoval předešlou Kuchtovu přihrávku, neboť ho gólman Vlad vychytal. Za tři minuty se už ale Sparta druhé přesné trefy dočkala. Byl u toho v tomto zápase aktivní Preciado, jenž vyslal prudkou přihrávku na Ryneše a právě tento střídající hráč se postaral o navýšení na 2:0.

Na hráčích Aktobe už bylo vidět, že jim došly síly a že se definitivně sesypali. V 64. minutě rozjel další gólovou akci opět Preciado, který vyvedl balon po pravé straně, aby ho následně dostal do vápna ke Kuchtovi a ten tak uklidnil sparťanské příznivce. Jedenáct minut na to mohl Kuchta přidat další branku, ovšem jeho lob tehdy brankář Vlad vytěsnil na roh. Poté se pokoušel o čtvrtou sparťanskou branku střídající Rrahmani, ale ten pro změnu střílel do boční sítě.

Nakonec se ale přeci jen Rrahmanimu skórovat podařilo a to až ve čtvrté minutě nastavení, kdy tak uzavřel gólový účet tohoto zápasu. Po jeho odpískání se tak mohl slavit postup do dalšího předkola.

Ostrava ve Varšavě vedla, ale duel ztratila. Penalta v závěru se stala pro Buchtu noční můrou

Oproti úvodnímu zápasu v Ostravě nasadil poprvé v této sezóně do základní sestavy kouč Pavel Hapal na útok Látala, další změnou bylo to, že na rozdíl od zaplněného vítkovického stadionu z minulého týdne nyní fotbalisty Ostravy čekal sice krásný stadion Legie Varšava, ale bez zaplněné severní tribuny. To proto, že se jednalo o trest pro varšavský celek ze strany UEFA. Nicméně ani tato skutečnost neubírala atmosféře, která samozřejmě hrála do karet domácím.

Změna však rozhodně nepřišla se stylem hry, kterou se prezentovala obě mužstva. Stejně jako před týdnem, i tentokrát oba celky sáhly k ofenzivnímu fotbalu. Ten mohl přinést gól už po šesti minutách hry, kdy se domácím podařilo dostat míč do sítě, ovšem zakončující Nsame byl v době přihrávky v ofsajdu. Úvod zachytil domácí celek v aktivnější formě než Baník a proto tu za chvíli byl s dalším zakončením Morišita, jehož střelu pod břevno vychytal gólman Holec. Tyto akce tak Ostrava přežila a proto se tak mohla stejně jako před týdnem dostat jako první do vedení. Stalo se tak po čtvrthodině hry, kdy hosté sáhli při rozehrání standardky k signálu, po němž se míč dostal k Buchovi nacházejícího se za vápnem, odkud sice nepovedeně vystřelil, ovšem následně se balon dostal k Prekopovi, který po zpracování z otočky skóre otevřel, 0:1 pro Ostravu.

Když běžela 28. minuta, domácí byli blízko k vyrovnání, když se jim po rohovém kopu sice podařilo překonat brankáře Holce- konkrétně Augustyniakovi, jenže těsně před brankovou čárou zachránil Baník špičkou kopačky Chaluš. Daleko přesnější byl ve svém zákroku Holec tehdy, když hlavičkoval Wszolek a na druhé straně se nenechal zahanbit jeho protějšek Tobiasz po další Prekopově střele. Těsně před odchodem do kabin se opět z gólu radoval po centru Wszoleka Nsame, jenže stejně jako v prvním takovém případě i tentokrát neplatil kvůli ofsajdu.

Kamerunský legionář ve varšavských službách se nakonec přeci jen v tomto zápase trefil regulérním způsobem. Stalo se tak v 54. minutě, kdy dostal míč mezi ostravské stopery od Kapustky a následně tak překonal bezmocného Holce, 1:1. Postupem času přebírali domácí otěže zápasu s tím, že ostravský celek nepouštěli do střeleckých příležitostí. Díky tomu se v 74. minutě dočkali rozhodujícího gólu, když se podařilo uniknout ostravským obráncům Morišitovi, jenž následně udělal kličku gólmanovi Holcovi a i když se už dostal do nulového úhlu, pokusil se dostat balon do předbrankového prostoru, kde si ho nešťastně do vlastní sítě srazil Pojezný.

Přestože se Baníku Ostrava po zbytek zápasu nedařilo dostat se do potřebného tlaku, v závěru měli obrovskou možnost posunout duel do prodloužení. Tehdy byl totiž faulován v domácí šestnáctce Wszolekem Prekop a poté, co penaltu posvětilo ještě video, se k jejímu rozehrání postavil David Buchta. Jenže ten nakonec míč zamířil pouze do tyče a sen o postupu do 3. předkola Evropské ligy se tak Baníku definitivně rozplynul. To proto, že v následném až osmiminutovém nastavení už se skóre nezměnilo.

Pro Ostravu ale boj o pohárovou Evropu tímto nekončí. Nyní ji totiž bude čekat 3. předkolo Konferenční ligy, v němž se střetne s Austrií Vídeň.

Konečné výsledky 2. předkol evropských fotbalových pohárů (31.7.2025):

Evropská liga:

Legia Varšava – Baník Ostrava 2:1 (0:1)

Branky: 54. Nsame, 74. Pojezný (vl.) – 15. Prekop. Rozhodčí: N. Simovič – Djorovič, M. Simovič – Živkovič (video, všichni Srb.). ŽK: Vinagre, Tobiasz (oba Legia)

První zápas 2:2, postoupila Legia



Legia: Tobiasz – Wszolek, Ziólkowski, Kapuadi, Vinagre (90.+3 Jedrzejczyk) – Kapustka, Augustyniak, Elitim (46. Alfarela) – Bičachčjan (76. Chodyna), Nsame (81. Škurin), Morišita (76. Goncalves). Trenér: Iordanescu



Ostrava: Holec – Frydrych, Chaluš, Pojezný – Buchta (90.+1 Munksgaard), Boula, Rigo (90.+1 Almási), Holzer (78. Owusu) – Šín (78. Zlatohlávek), Látal (46. Kpozo) – Prekop. Trenér: Hapal

Konferenční liga:



Sparta Praha – FC Aktobe 4:0 (0:0)

Branky: 57. Birmančevič, 60. Ryneš, 64. Kuchta, 90.+4 Rrahmani. Rozhodčí: Chiffi – Peretti, Rossi (všichni It.). ŽK: Rrahmani – Levčuk (trenér), Omirtajev, Žukov. Diváci: 17 235

První zápas 1:2, postoupila Sparta



Sparta: Vindahl – Uchenna, Sörensen, Cobbaut – Preciado (66. Kadeřábek), Kairinen (71. Kofod), Vydra, Zelený (46. Ryneš) – Birmančevič, Haraslín (71. Rrahmani) – Kuchta (85. Eneme). Trenér: Priske



Aktobe: Vlad – Skvorcov, Kajrov, Andělkovič, Vatajelu – Žukov, Korzun (69. Tanžarikov) – Sosah (73. Švyrev), Usenov (61. Sejdachmet), Jean (61. Doumbouya) – Šušenačev (69. Omirtajev). Trenér: Levčuk