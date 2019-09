Výměna velvyslance KLDR v Česku? Strýc Kim Čong-una brzy skončí, píše americký server

"S ohledem na diplomatické zvyklosti ministerstvo zahraničních věcí nekomentuje žádné personální změny na velvyslaneckých postech, a to do doby, než je uděleno dotyčnému kandidátovi tzv. agrément," řekl ČTK mluvčí ministerstva Robert Řehák.

Kim Pchjong-il se podle serveru NK News letos v létě přechodně vrátil do vlasti. Jeden ze zdrojů NK News řekl, že Kim se domů do KLDR vydal ze zdravotních důvodů. Jiný diplomatický zdroj prohlásil, že byl Kim Pchjong-il koncem května nebo v červnu povolán do Pchjongjangu, protože má opustit funkci a na jeho místo má být brzy jmenován jiný ambasador.

"Vrátil se v létě, pravděpodobně v červnu nebo v červenci, na pravidelnou konferenci velvyslanců a podle všeho také ze zdravotních důvodů. Bylo nám řečeno, že je mimo Pchjongjang, v lázních nebo na nějakém takovém místě," řekl další zdroj. Severokorejské velvyslanectví v Praze na opakované dotazy NK News nereagovalo.

Ve své dnešním článku server NK News píše, že Kim Čong-unův strýc je nyní opět zpátky v Praze před chystanou výměnou severokorejského velvyslance v České republice.

Pětašedesátiletý Kim Pchjong-il je podle jihokorejského tisku synem bývalého severokorejského diktátora a zakladatele komunistického režimu v KLDR Kim Ir-sena. Od nástupu do funkce velvyslance v ČR v roce 2015 se údajně příliš na veřejnosti nevyskytuje a jen málokterý jiný šéf diplomatické mise v Praze se s ním setkal.

Kim Pchjong-il byl od konce 70. let v podstatě jen v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR, tvrdí jihokorejský tisk. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, prý upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Předloni se v jihokorejských médiích objevily informace, že poté, co byl v únoru 2017 v Malajsii otráven Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una, může být velvyslanec Kim Pchjong-il dalším vražedným cílem. Praha údajně kvůli obavě z atentátu velvyslanci Kimovi pak věnovala zvýšenou pozornost.