Vystrčil hovořil o článku 66. Hrad nás o ničem neinformuje, obrátili jsme se na Zavorala, řekl

Aktualizováno 18:13 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do 8. listopadu není nutný žádný krok prezidenta Miloše Zemana k tomu, aby vše fungovalo standardně. Na tiskové konferenci to uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s tím, že při aktivaci článku 66 nedochází k odvolání prezidenta, řeší pouze, zda je způsobilý dělat svou práci. Článek 66 je proto ochranou jak instituce prezidenta republiky, tak jeho osoby. Dodal, že v případě aktivace článku 66 přebírají pravomoci prezidenta premiér a předseda Sněmovny a prezident má klid na to, aby se mohl vrátit do své funkce a vykonávat svůj úřad.