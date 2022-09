Vystrčil nepočítá s velkou účastí ve druhém kole voleb do Senátu

"Snažili jsme se vysvětlit, že to druhé kolo senátních voleb je teprve rozhodující a že tam začínají oba kandidáti od nuly. Jestli se nám to podařilo, to uvidíme," řekl dnes novinářům Vystrčil v Telči poté, co odevzdal svůj hlas.

V prvním kole, které se konalo před týdnem, vybírali lidé z šesti kandidátů. Hlasovat přišlo 48,93 procenta voličů. Před šesti lety byla účast v první kole pře 35 procent a v kole druhém necelých 15 procent.

Vystrčil zopakoval, že kampaň před letošními volbami byla odlišná od těch, které dřív zažil. "Nevnímal jsem, že bych měl soupeřku Janu Nagyovou, ale že soupeřem je Andrej Babiš se svým nekonečným množstvím peněz a nekonečným množstvím pomocníků," řekl předseda Senátu.

Kampaň ze strany hnutí ANO byla podle něho vedená útočně a byla dehonestující. Chyběla v ní soutěž názorů na to, čím by měl být budoucí senátor prospěšný regionu, když Nagyová nepřišla na žádnou z navržených debat a nevyužila ani Vystrčilovu nabídku debaty ve čtvrtek, kdy měli oba kandidáti v Jihlavě takřka ve stejný čas své předvolební mítinky. "Myslím si, že je logické a správné, aby člověk říkal, co chce udělat, když bude zvolen, ne aby říkal - já chci kandidovat proto, abych někoho zničil, nebo abych dosáhl toho, aby nebyl zvolen - to mi připadá zvláštní," řekl Vystrčil.

Výsledky druhého kola senátních voleb budou známé v sobotu. Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09 do něho postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.