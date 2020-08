Pompeo potěšil Vystrčila i inspirací Havlem. O cestě na Tchaj-wan řeč nevedli

"Řekl věci, které si podle mě myslí většina senátorů. Podpořil i cestu na Tchaj-wan a pojmenoval i jiné problémy, se kterými se v Evropě potýkáme. Potěšilo mě, že se nechal inspirovat Václavem Havlem a upozornil, že to, o co dnes jde, jsou demokratické principy a s tím spojená suverenita a nezávislost,“ sdělil předseda Senátu v pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima NEWS.

Přestože si mohl Vystrčil s americkým ministrem zahraničí pohovořit osobně, vůbec nepřišlo na téma jeho zamýšlené cesty na Tchaj-wan, proti níž se staví například prezident Miloš Zeman.

"Nevím, jestli mi to budete věřit, ale my jsme se během osobní schůzky o tomto nebavili. Já jsem věděl, že o mé cestě ví, a že se k tomu případně vyjádří tam, kde je to nejdůležitější, což je na veřejnosti,“ řekl.

"Vždy když se Evropa a USA spojily, byly v obhajobě svobody úspěšné." Miloš Vystrčil

Pompeo se k iniciativě Senátu během svého proslovu na jeho půdě vyjádřil takto: "Čína využívá finanční sílu na to, aby vás ovlivnila. Váš bývalý prezident Václav Havel chtěl na Tchaj-wan jet. Předseda Senátu tuto zemi navštíví. Američané vás budou v tomto vždy podporovat, stejně jako svobodu.“

To však nezůstalo bez patřičné odezvy ze strany Pekingu, podle něhož americký ministr zahraničí neoprávněně pošpiňuje a atakuje Čínu a pouze přilévá olej do ohně u sporů mezi ní a ostatními státy.

Vystrčilovými slovy bylo nejdůležitější, že mu konečně došlo, jak vlastně Washington uvažuje. USA moc dobře vědí, že je pro všechny lidi dobré a prospěšné, když v boji za svobodu a demokracii táhnou za jeden provaz.

Jestli změní nejvyšší čeští ústavní činitelé názory a chování, to teprve uvidíme

"Projev byl razantnější, než jsem čekal. Ale když jsem si ho procházel zpětně se svými kolegy, zjistil jsem, že slova volil pan ministr velmi pečlivě,“ odpověděl předseda Senátu na dotaz, co si myslí o Pompeově poněkud razantnějším způsobu vystupování. Poznamenal také, že by si lidé, které zajímá politická situace v Česku měli najít úplný překlad proslovu amerického ministra zahraničí s tím, že v něm byly obraty, jež stojí za to.

"Minimálně je to důležité pro Rusko a Čínu. Podstatné je to také pro naše nejvyšší ústavní činitele. Jestli změní své názory nebo chování, to teprve uvidíme,“ uzavřel, když se v debatě hovořilo o možném vlivu na vztahy mezi Prahou, Moskvou a Pekingem.