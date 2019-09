Zákon o státním zastupitelství se změní jen zčásti, Benešová smetla návrh Pirátů

Návrh předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka počítal mimo jiné s tím, že vedoucí státní zástupce by mohl být odvolán "pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení". Nejvyšší žalobce by tak už nemohl být sesazen vládou bez uvedení důvodu, ostatní z důvodu závažného porušení povinností.

Funkční období nejvyššího státního zástupce mělo být desetileté bez možnosti opětovného jmenování. Funkční období vrchního, krajského a okresního státního zástupce mělo být sedmileté s tím, že tito žalobci by mohli být jmenováni na dvě po sobě jdoucí období.

Nezávislost státních zástupců. Klíčové téma pro společnost i právní stát. Sněmovna však právě odmítla návrh našeho @JakubMichalek19, aby vláda nemohla odvolat svévolně nejvyššího státního zástupce. Jen tak by však byl skutečně nezávislý... — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 27, 2019

Současnému nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který přezkoumává zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) mělo funkční období skončit za sedm let. Ostatním vedoucím žalobcům mělo skončit za dva roky až šest let v závislosti na době jejich jmenování. Michálkovu úpravu, kterou samostatně předložili i Zbyněk Stanjura (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL), podpořilo jen 52 ze 159 přítomných poslanců. Proti se kromě ANO postavily i SPD a KSČM, sociální demokraté se hlasování zdrželi.

Benešová uvedla, že Michálkův návrh je "ukázka zneužívání legislativního procesu" a že nebyl projednán žádným ze sněmovních výborů. Výborný namítl, že návrh odpovídá obdobným opozičním samostatným novelám a projednal jej ústavně právní výbor. Stejně jako další poslanci poukázal na to, že ministryně slíbila svůj návrh předložit do června. Benešová uvedla, že návrh má 2. října projednat vládní protikorupční rada a poté bude "odbaven" přes vládu do Sněmovny.

Vládní novela upravuje postavení státních zástupců, kteří budou jmenováni do funkce evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, a umožní jim činnosti v trestním řízení. Evropský úřad se má od přespříštího roku zaměřit na vyšetřování činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy unie, tedy zejména podvody s evropskými dotacemi. Bude v něm působit evropský nejvyšší žalobce a jednotliví evropští žalobci z 22 dosud zúčastněných členských států. V jednotlivých zemích povedou trestní řízení pověření evropští žalobci.

Novela má dát evropským žalobcům stejná oprávnění a povinnosti, jaké mají státní zástupci. Státní zastupitelství bude muset neprodleně informovat evropský úřad o podezření, že byl spáchán trestný čin, jehož vyšetřování spadá do pravomoci tohoto úřadu. Předloha předpokládá, že evropští pověření žalobci budou moci souběžně působit i jako běžní státní zástupci.

Česká vláda už dříve schválila pravidla výběru kandidátů na funkce evropského žalobce a evropských pověřených žalobců, vzejdou ze státních zástupců. Evropského žalobce bude mít v centrále každá zúčastněná členská země jednoho. Počet evropských pověřených žalobců není dosud znám, určí jej až evropský nejvyšší žalobce. V Česku by jich mohlo působit podle podkladů k novele deset.