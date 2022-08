Zástupci ANO jsou v úzkém kontaktu s radnicemi kvůli mítinkům, uvedl Babiš

Babiš v pondělí ve svém videu na sociálních sítích hovořil o tom, že hnutí vyhradí místo pro odpůrce na základě doporučení policejního prezidenta. Vondrášek v pátek na tiskové konferenci reagoval na dotaz, zda bude policie na budoucích Babišových setkáních oddělovat odpůrce od příznivců. "Ty dva tábory má oddělovat pořadatel, když to bude nutné, tak to bude dělat policie. A to je ta subsidiární role. My nemáme na první dobrou přebírat odpovědnost pořadatele. A jen když to pořadatel nezvládne, měl by dokonce požádat policii a policie by měla konat," řekl tehdy.

V pondělí večer ale Vondrášek po schůzce s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) uvedl, že preventivní rozdělování členů shromáždění by bylo protizákonné a protiústavní a že žádnému svolavateli nic takového nedoporučoval.

Babiš následně v reakci pro ČTK uvedl, že vycházel z odpovědi policejního prezidenta na páteční tiskové konferenci. "Naši právníci nám pak na základě tohoto vyjádření připravili stanovisko, jak máme na následujícím mítinku postupovat. Na další tiskové konferenci se ale proti takové interpretaci (Vondrášek) ohrazoval," poznamenal dnes bývalý ministerský předseda.

Doufá v to, že se situace uklidní, a znovu vyzval šéfy koaličních stran, aby o to také požádali své komunální politiky a voliče. "A samozřejmě, že naše krajské organizace jsou teď ještě v užším kontaktu s místními radnicemi, aby byli všichni na ten krátký čas, co u nich strávíme na mítinku, připraveni. Nikdo nechce žádné další konflikty, podporovatelé, kteří za námi chodí, se musí cítit v bezpečí," dodal Babiš.

Babiš od začátku léta jezdí po Česku za voliči, pořídil si k tomu obytný vůz. Odmítá tvrzení, že jde o kampaň před prezidentskými volbami. Cesty podniká jako předseda hnutí ANO v souvislosti se senátními a komunálními volbami, řekl už dřív. Koncem června Babiš uvedl, že plánuje oznámit rozhodnutí ohledně své případné prezidentské kandidatury nejspíš 4. listopadu. Tento týden ve čtvrtek a v pátek Babiše čekají mítinky v Středočeském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Kritiku vyvolal například zákrok v Borovanech, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který chtěl odnést Babišovi reproduktor, či zásah rovněž neuniformovaných policistů v Českém Krumlově. Rakušan a Vondrášek v pondělí oznámili, že pokud bude policie muset zakročit na politických mítincích, měli by primárně zasahovat jasně označení uniformovaní policisté.

Rakušan také minulý týden řekl, že bude požadovat prošetření zásahů, kázeňské postihy pro chybující policisty nebo viditelné označení policistů na podobných akcích. Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli zákroku v pátek požádal Rakušana a ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, aby chování policistů na politických mítincích v jižních Čechách prověřili.

Vondrášek v pondělí v návaznosti na zásahy na mítincích jednal také s krajskými a územními policejními řediteli. Velitelé městských a obvodních policejních ředitelství a územních odborů dostanou školení o zásazích a přítomnosti policie na shromážděních. Jednodenní školení začnou tento měsíc a zúčastní se jich zhruba 240 policistů.