Závodní stravování by podle lidovce Bartoška mělo být dál v provozu

Opatření vstoupilo v platnost dnes, v provozovnách zaměstnaneckého stravování je zakázáno konzumovat pokrmy, sloužit mohou jen pro prodej nebo podání pokrmů.

"Zaměstnavatel má právo zajistit důstojné podmínky pro stravování svých zaměstnanců. Je-li to možné, tak se mají vytvořit taková omezení a pravidla, aby to mohlo fungovat," řekl Bartošek. Podle něj řada zaměstnavatelů je schopna zajistit dvoumetrové rozestupy mezi lidmi, to, aby pracovníci seděli u stolu po jednom, v případě více lidí u stolu oddělení plexisklem či dezinfekci míst po každém zaměstnanci.

Zaměstnanci si budou moct jídlo do práce donášet, nebudou moct ale jíst v jídelnách, aby se tam nesdružovali, popsala v pondělí vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO).

Ve firemních jídelnách se podle průzkumu Sdružení pro zaměstnanecké stravování z loňského roku stravovalo zhruba 1,8 milionu lidí. Průzkum byl proveden v souvislosti se zaváděním stravenkového paušálu. Možnost stravování v zaměstnání tehdy za důležitou označilo 63 procent respondentů.